Развитие сетей: МТС на Алтае - оператор обеспечил связью 4G/LTE поселок, через который пройдет дорога на Каракольские озера

MForum.ru
20.06.2025,
МТС сообщает о развернутом покрытии 4G/LTE в поселке Филиал, на всей территории которого появились мобильный интернет и голосовая связь. Покрытие обеспечено также на подъезде к нему, и на части дороги, ведущей на Каракольские озера.
Через посёлок Филиал пройдёт дорога, ведущая на Каракольские озёра. Это семь живописных водоёмов на севере Алтайских гор на разной высоте. Нижние озёра окружены горной кедровой тайгой, выше — альпийские луга, а вокруг небольших самых верхних озёр — флора и фауна высокогорной тундры. Вода в озёрах холодная и чистая, рыбы и водные растения в них практически отсутствуют.
«Каракольские озёра — памятник природы, который привлекает много туристов. Обычно гости Республики ездят туда через Чемал. Однако сейчас строят новую хорошую асфальтированную дорогу, ведущую через село Урлу-Аспак. Мы, в свою очередь, также оперативно проводим работы по улучшению сети, чтобы туристы в пути могли оставаться на связи. На сегодняшний день отрезок дороги от посёлка Филиал до села Урлу-Аспак полностью обеспечен бесшовным покрытием LTE от МТС», — комментирует директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.
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теги: республика Алтай развитие сетей МТС
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