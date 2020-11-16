Кадры: Максим Зайков - новый исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Билайн

MForum.ru

Кадры: Максим Зайков - новый исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Билайн

16.11.2020, MForum.ru

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Максим Зайков назначен исполнительным вице-президентом по развитию корпоративного бизнеса ПАО "Вымпелком". Позиция освободилась в августе 2020 года в связи с повышением Арташеса Сивкова до первого исполнительного вице-президента Билайн. Отличный пример роста кадров внутри компании, а не приглашения "варягов". Максим также имеет опыт руководства корпоративным бизнесом - в рамках Центрального региона. Теперь Максим Зайков займется B2B-направлением в целом для всей компании.

В частности, среди его задач - укрепление позиций компании в B2B-сегменте, цифровизация и оптимизация бизнес-процессов, развитие новых перспективных направлений, расширение спектра партнерских решений, внедрение более эффективных практик.

Максим Зайков проработал в компании Билайн десять лет, начав свою карьеру на позиции менеджера по продажам. Это позволило ему приобрести не только обширные знания в области телекоммуникаций, но и глубокое понимание внутренних бизнес-процессов.

В новой должности Максим будет работать в прямом подчинении генерального директора Билайн Александра Торбахова, а также будет включен в состав Правления компании.

Александр Торбахов, генеральный директор ПАО «Вымпелком»:

«За последние годы нашей компании удалось достичь больших успехов в сегменте B2B. Я уверен, что с помощью своей уникальной экспертизы и разностороннего опыта Максим Зайков сможет добиться ещё более выдающихся результатов, эффективно используя драйверы роста и потенциальные возможности развития бизнеса».

Биография Максима Зайкова

Максим Зайков присоединился к команде ПАО «ВымпелКом» в 2010 году. До 2014 года занимался продажами в сегменте B2B: сначала в должности руководителя отдела, а потом — на позиции директора по корпоративному бизнесу. Максим почти с нуля сформировал свой отдел и наладил его взаимодействие со смежными подразделениями. Это позволило максимально быстро обрабатывать поступающие заявки, в том числе аварийные. В результате прирост общей выручки компании в 2013–2014 гг. на 20% превысил плановый показатель.

В 2014 году Максим возглавил тюменский филиал Билайн, а в 2016–2017 гг. руководил тюменским кластером (Тюмень, Курган, Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО). После этого занял пост директора в новосибирском кластере (Новосибирск, Омск, Алтайский край и Республика Алтай), на который приходилось 30% выручки Билайн в Восточном регионе.

С 2019 года Максим занимал должность коммерческого директора компании в Центральном регионе, где ускорил цифровизацию ключевых проектов. В частности, лично курировал разработку и запуск цифровых продуктов для крупнейших корпоративных клиентов.

Максим Зайков получил высшее образование в области менеджмента и предпринимательской деятельности, принял участие в Президентской программе переподготовки управленческих кадров и в 2015 году окончил её по направлению «Финансовый менеджмент».

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теги: B2B кадры назначения Вымпелком Билайн

© Алексей Бойко, MForum.ru

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