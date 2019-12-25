Мобильная связь впервые пришла в шесть сел Горного Алтая

MForum.ru

Мобильная связь впервые пришла в шесть сел Горного Алтая

25.12.2019, MForum.ru

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25 декабря 2019, пресс-релиз МТС, через MForum.ru.

МТС первым из операторов обеспечил голосовыми услугами связи и мобильным интернетом 3G более 4 000 жителей шести населенных пунктов Горного Алтая, среди которых село Куташ, где проживает 30 человек.

В канун Нового года более 4 000 жителей в семи селах Шебалинского, Майминского и Онгудайского районов впервые получили возможность пользоваться мобильной связью и цифровыми сервисами. В селах Куташ, Карасук, Средний Сайдыс, Большой Яломан, Верх-Черга и Малая Черга в рамках развития инфраструктуры связи в Республике Алтай построены базовые станции с поддержкой стандарта сотовой связи 3G. Самый малочисленный населенный пункт на карте нового покрытия –Куташ - насчитывает всего 30 жителей, самый крупный населенный пункт – более 800 человек.

Мобильный интернет МТС заработал в селах Усть-Муны Майминского района, а также Верх-Бийск и Кебезень Турочакского района, Также мобильный 3G-интернет впервые появился в удаленных селах Мульта, Сугаш, Тихонькая, Тюгурюк, а также в селах Кайтанак, Купчегень и Малый Яломан. До недавнего времени селяне могли поддерживать связь с соседями и друзьями только благодаря голосовым вызовам. На сегодня МТС является пока единственным оператором связи, который предлагает услугу передачи данных для жителей этих сел.

Теперь жители всех этих населенных пунктов смогут совершать звонки, отправлять sms-сообщения и благодаря мобильному интернету пользоваться всеми современными сервисами, в том числе госуслугами.

«Одна из ключевых задач МТС — максимально обеспечить население Горного Алтая сотовой связью и интернетом, в том числе малые и удаленные поселения. Жители таких территорий не могут быть изолированы от современных сервисов, которые повышают качество их жизни. Мы поэтапно движемся в этом направлении: только за этот год мы увеличили покрытие 3 и 4G более, чем в 30 населенных пунктах края, значительная часть из них - малонаселенные», ― говорит директор филиала МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

С начала 2019 года мобильный интернет появился в 28 населенных пунктах Республики, объем переданного трафика в сетях МТС за год утроился.

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теги: телеком пресс-релизы МТС развитие сетей Республика Алтай пресс-релиз

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