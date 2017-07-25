Пресс-релизы: Жители Горного Алтая увеличили LTE-трафик более чем втрое

25.07.2017, MForum.ru

25 июля 2017 г. Горно-Алтайск, РФ, — ПАО «МТС» сообщает о росте популярности 4G-интернета у жителей Республики Алтай. Объем LTE - трафика в первом полугодии 2017 года увеличился в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом год назад.

Общий объем трафика, который жители края сгенерили за год в сети 4G, соизмерим с «расшариванием» более 18 миллионов постов с фотографиями в социальных сетях. В первом полугодии 2017 года треть всего data-трафика, переданного абонентами МТС в крае, прошла в скоростной сети LTE. Самыми активными «серферами»стали жители Горно-Алтайска и Маймы.

«Мы продолжаем развивать инновационную сеть LTE в республике. До конца лета высокоскоростной интернет 4G станет доступен в Чемале, Манжероке и Соузга, где летом особенно высокий спрос на услуги мобильного интернета. А до конца года сеть 4G покроет уже 6 из 10 районов республики» — сообщил директор МТС в республике Алтай Леонид Тиунов.

В 2018 году МТС планирует обеспечить 4G-интернетом все районы республики, особое внимание будет уделено таким популярным местам, как турбаза Катунь, Телецкое озеро, Элекмонар.

Сегодня в зоне покрытия сети 4G проживает уже треть населения республики.

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