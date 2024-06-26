Развитие сетей: МТС в Хакасии - LTE ускорился в Тыштыпе и Бее

26.06.2024, MForum.ru

МТС сообщает о проведенной модернизации сети в крупных селах республики, в Тыштыпе и Бее. В рамках модернизации был проведен рефарминг частот 3G под LTE, что обеспечило рост доступных скоростей для примерно 12 тысяч жителей этих населенных пунктов, в среднем на 20%.

Село Таштып имеет более чем 250-летнюю историю — его в середине 18 века из-за угрозы вторжения китайской армии на Алтай основали красноярские казаки, которые добровольно поселились на этих землях для содержания пограничного караула. Спустя столетие в Таштыпе служил казачий офицер Марк Суриков, родственник великого русского художника Василия Сурикова. А в наши дни в Таштыпе проживает почти 7 тысяч жителей, в селе есть несколько предприятий и школ, детский сад, профессиональное училище, больница, дом культуры и краеведческий музей.

Скорость мобильного интернета выросла также в старинном республиканском селе Бея. Известно, что уже в 1789 году здесь проживало 45 человек — это были хакасы и крестьяне-переселенцы из центральной России. Сейчас же численность населения села составляет около 5 тысяч жителей: имеются несколько производств, детских садов и парков, а также районная администрация, школа-интернат, больница, поликлиника, церковь и отделение полиции. Туристы приезжают в село, чтобы запечатлеть сохранившиеся здесь боярские дома.

«Мы продолжаем улучшать покрытие сети в Хакасии. В этом году мы также модернизировали оборудование в пяти населенных пунктах республики — Саяногорске, поселках Черемушки и Майна, а также в селах Калы и Очуры, в результате скорость передачи данных у абонентов МТС выросла в среднем на 30%, а доступ к ускоренному мобильному интернету получили в общей сложности более 75 тысяч местных жителей. Мы постоянно фиксируем рост потребления интернет-трафика и планомерно улучшаем мобильную инфраструктуру как в городах республики, так и в деревнях и селах — в том числе и отдаленных, чтобы дать жителям доступ ко всем необходимым сервисам нашей цифровой экосистемы», — рассказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

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теги: МТС развитие сетей республика Хакасия

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