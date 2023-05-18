Развитие сетей: МТС развивает сетевую инфраструктуру в Алтайском крае - село Сугаш

MForum.ru
18.05.2023,
МТС развернула базовую станцию LTE900 на территории небольшого села Сугаш в Усть-Коксинском районе Горного Алтая. Благодаря этому покрытие появилось не только в селе, но и на прилагающей части автодороги Черга-Тюнгар по которой проходят маршруты на Усть-Коксу, Мультинские озера, Белуху и заповедник Катунский.
Село Сугаш расположено в приграничной территории юго-западной части Республики Алтай, в нем проживает чуть более 500 человек.
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теги: МегаФон развитие сетей Алтайский край
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