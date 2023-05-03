Развитие сетей: МТС обеспечила покрытие LTE от Бийска до Горно-Алтайска

MForum.ru
03.05.2023,
МТС сообщает об обеспечении покрытием сети 4G/LTE 100-километрового участка Чуйского трака, связывающего Алтайский край и республику Алтай. Используется, в частности, слой LTE900.
По заявлению компании, водителям и пассажирам теперь доступен интернет-доступ на скоростях до 100 Мбит/с.
Повезло также жителям деревень и дачных поселков, расположенных поблизости от трассы - сел Верхне-Катунское и Быстрянка.
«Мы вносим свой вклад в формирование цифровой инфраструктуры Алтайского края, в том числе за счет развитие сети LTE вдоль автотрасс и железных дорог. Качественная и бесперебойная связь и интернет на Чуйском тракте – один из показателей безопасности водителей и комфорта в путешествиях. Сеть «четвертого поколения» поможет развивать такие сферы экономики нашего региона, как международный и внутренний туризм, торговлю и логистическое направление», — отмечает директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
МТС основательно инвестирует в развитие своей сети в Алтайском крае. За 2022-2023 годы было, в частности, обеспечено покрытие LTE вдоль железной дороги от Новосибирска до Барнаула. И это далеко не рефарминг, оператор установил здесь 22 BS. Нередко освещает свои активности в крае и МегаФон, компания в основном сосредоточена на рефарминге. Операторы реагируют на рост числа поездок туристов в Алтайский край, повышая безопасность и комфортность таких путешествий.
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теги: МТС Алтайский край развитие сетей
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