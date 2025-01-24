ИИ, ИТ: ИТ-разработка МТС поможет охотиться за майнинговыми фермами и выявлять аномалии в расходе электроэнергии

MForum.ru
24.01.2025,
МТС получила патент на систему энергопотребления EnergyTool. Разработка основана на применении ИИ и алгоритмов ML и позволяет оперативно выявлять аномалии в расходе электроэнергии. В частности, система автоматически локализует майнинг-фермы.
Решение уже прошло немалый период апробации - его используют для поиска неисправных приборов учета и майнинговых ферм с 2021 года. EnergyTool внедрили и используют 10 крупных федеральных и региональных энергокомпаний и промышленных предприятий.
Программно-аппаратный комплекс EnergyTool позволяет в режиме реального времени с помощью самообучающейся модели выявлять абонентские приборы учета с заниженными показателями, а также участки сети с майнинг-фермами. Статистическая модель ПАК анализирует данные об энергопотреблении, загружаемые в систему АСКУЭ и выявляет характерные для хищений признаки. Подозрительные потребители отображаются карте, далее с ними могут работать выездные бригады энергетиков. В среднем предиктивная аналитика позволяет выявлять проблемы на сети в 3 раза чаще, чем без использования системы.
Повышение безопасности и точности сбора данных способствует снижению издержек предприятий.
«С начала 2024 года наше решение позволило обнаружить несколько сотен майнинговых ферм на территории обслуживания наших клиентов. Лидерами среди регионов России по количеству нелегальных майнинговых ферм стали Северный Кавказ и Иркутская область. Подпольная добыча цифровой валюты представляет серьезную проблему для энергосистем регионов. Сотни устройств одного цифрового предприятия расходуют годовой объем электроэнергии целого городского района всего за месяц. Нередко это приводит к перегрузке сети и аварийному отключению света для обычных потребителей. Кроме того, с каждого счётчика злоумышленники получают до 100 тыс. рублей нелегальной экономии — это те средства, которые энергетики тратят на ремонт инфраструктуры и приобретение современного оборудования для линий электропередач. Наше комплексное решение способствует легализации майнинговых ферм, позволяя электросетевым компаниям адаптировать энергопотребление под нужды и бизнеса, и граждан», — отметил руководитель IoT-направления МТС Павел Федосов.
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теги: МТС ИИ айти IoT
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