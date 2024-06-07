IoT: ВымпелКом предоставит uniSIM со спецтарифом компании ООО "Газпром межрегионгаз"

MForum.ru
07.06.2024,
Соответствующую предварительную договоренность достигли главы компаний ВымпелКом и Газпром межрегионгаз в рамках ПМЭФ2024.
Технология uniSIM - это SIM-карта и соответствующее ПО, которые позволяют устройству с такой картой и модулем сотовой связи, автоматически выбирать сеть оператора с наиболее сильным и устойчивым сигналом и подключаться к этой сети. Подобный подход позволяет заметно повысить надежность и доступность подключенности для приборов с uniSIM.
Еще одна особенность решения Билайн - uniSIM "привязывается" к конкретному прибору учета и работает по защищенному каналу связи. Применить такую карту, например, в смартфоне - не получится. Тарифный план предусматривает предоплату подключения во время всего срока поверки счетчика.
Заместитель генерального директора, руководитель блока по корпоративному бизнесу билайна Максим Зайков:
«Цифровизация газовой отрасли имеет большое значение для повышения комфорта эксплуатации приборов и безопасности. Мы рады предложить универсальное решение для интеллектуальных приборов учета газа, которое сделает их работу еще более эффективной и надежной. Мы считаем сотрудничество с ООО «Газпром межрегионгаз» очень перспективным и надеемся на дальнейшее развитие партнерских отношений».
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов:
«Комплексный подход в подготовке интеллектуальных приборов учета газа к эксплуатации позволяет дополнительно повысить удобство для абонента и усилить контроль за передачей данных о расходе сетевого топлива. При этом предварительная настройка и установка unisim на заводе-производителе исключает влияние человеческого фактора и нецелевое использование сим-карты».
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теги: Билайн ВымпелКом умные счетчики онлайн-мониторинг IoT счетчики NB-IoT uniSIM
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