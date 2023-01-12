B2B. IoT: ВымпелКом предоставит подключение смарт-счетчика газа компании Техномер к лучшей сети в точке установки

12.01.2023, MForum.ru

Компания Техномер выпускает так называемые "умные счетчики", которые не только измеряют расход газа, но также передают собранную информацию на сервера, ведущие ее учет. В случае обнаружения утечки такой прибор может перекрыть подачу газа и уведомить пользователя и аварийщиков об опасной ситуации. ВымпелКом обеспечит подключение этих приборов к интернету через сеть сотовой связи. Интересно, что прибор подключится к тому оператору, который обеспечивает в данной позиции лучший сигнал - такова особенность решения.

Такое решение позволяет компании поставлять заказчикам приборы учета, не занимаясь предварительным анализом качества мобильного покрытия на точках - актуальное и востребованное решение. ВымпелКом предлагает также тарифный план, подразумевающий предоплаченные услуги на весь срок поверки счетчика.

Александр Хомутинников, Руководитель департамента развития и управления продуктами интернета вещей и оператора фискальных данных ПАО «Вымпелком»:

«Для корректного управления большим количеством приборов учета и другого оборудования, работающего на базе телеметрии, необходимо три ключевых фактора: 1.качество покрытия; 2. Соотношение цены и качества; 3. Удобный личный кабинет для управления всеми приборами. В данном проекте все три фактора сочетаются идеально, что и стало главным аргументом для выбора именно этого технического решения».

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теги: Вымпелком билайн IoT умные счетчики газа смарт-счетчики