МТС и «Бетар» приступили к производству счетчиков воды с радиоинтерфейсом NB-IoT

07.02.2020, MForum.ru

МТС объявляет об очередном совместном проекте в сегменте, которому многие прочат блестящее будущее. В партнерстве с компанией Бетар, известным производителем счетчиков воды и газа, компании выпустят счетчик воды со встроенным модулем NB-IoT.

К сожалению, у МТС пока что не удалось получить фото устройства, поэтому вот несколько других, которые помогут проиллюстрировать, о чем идет речь.

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Счетчик газа БЕТАР СГБМ-1,6 с модемом LoRA (радиоадаптером РА868И1) ООО "Бифорком Тек" Цифроград. К проекту МТС-Бетар отношения не имеет



Это модуль НИС-В с поддержкой NB-IoT подмосковной компании ICB.com, который устанавливается непосредственно на счетчики воды.



С такими счетчиками воды с модулем LoRA работают в Дом.ru



А вот этот комплект для учета холодной и горячей воды, несмотря на бренды SAURES C1 и ITELMA называется не иначе, как "Водосчетчики NB-IoT МТС". Счетчики воды с радиомодулем NB-IoT SAURES C1 работают в Сургуте. А также в Москве, С.Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Иркутске и в Белгороде. В каждом радиомодуле - симчип МТС.

Зачем МТС еще и Бетар, когда у компании уже был партнер в данной области, мне неизвестно. Впрочем, причин для этого может быть немало, различных.

Детали партнерства компании МТС и Бетар не разглашают, но известно, что МТС будет продвигать такие устройства вместе с комплексной системой цифрового мониторинга ЖКХ, запущенной в декабре 2019 года. Владельцы квартир и домов смогут посмотреть на показания счетчиков в мобильном приложении VDome. Новые счетчики сертифицированы, а их поверочный интервал" составляет 6 лет, все это время электроника датчика сможет проработать от одной батареи без необходимости ее замены.

Какие еще плюсы для пользователя обещает решение? Автоматическое выставление счетов - не нужно будет ежемесячно сдавать показания счетчика в управляющую компанию, все сделает система цифрового мониторинга.

Работа в сети NB-IoT обещает возможность работы модуля связи даже там, где нет сигнала сетей 2G, 3G, LTE. Счетчики с NB-IoT подключением позволяют выявлять внешние воздействия на устройства, например, попытки его демонтажа. Система, анализирующая поступающие со счетчиков данные, способна выявить образование протечек и прорывов труб.

Кто где в NB-IoT в России

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Пресс-релиз МТС через MForum.ru

МТС и «Бетар» приступили к производству первых в России сертифицированных счетчиков воды для сети интернета вещей

7 февраля 2020 г., Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и ведущий российский производитель счётчиков воды — компания «БЕТАР» выпустят первый в России сертифицированный счетчик воды со встроенным модулем NB-IoT. Устройства станут основой комплексной системы цифрового мониторинга ЖКХ от МТС.

Производство счетчиков началось в январе 2020 года. Весной текущего года МТС начнет поставки устройств управляющим компаниям. Система будет интегрирована с платформой для управляющих компаний, которую МТС запустила в декабре 2019 года. Пользователи смогут видеть показатели счетчиков в приложении VDome. Подключение счётчиков к сети позволяет собирать данные о потреблении воды и выставлять счета автоматически. Отпадает необходимость снимать и обрабатывать показания вручную или регулярно проверять точность устройства: поверочный интервал составляет шесть лет, в сети NB-IoT датчик проработает этот период без замены батареи.

Счётчик, подключенный через сеть NB-IoT, работает даже в местах, куда не проходит сигнал сетей 2G, 3G, 4G. Автоматический сбор показаний делает понятной систему выставления счетов и уменьшает количество споров жильцов с управляющей компанией.

Система мониторинга МТС позволит снизить оплату на общедомовые нужды в среднем на 10% и контролировать недобросовестных плательщиков: датчики фиксируют внешнее воздействие на устройство, попытки демонтировать счетчик, отслеживают образование протечек и прорывов труб.

«Сегмент ЖКХ — основной драйвер рынка интернета вещей в России, — отметил директор департамента IoT МТС Сергей Иревли. — Запуск подключенных к сети NB-IoT счетчиков – еще один шаг к созданию комплексного решения, которое позволит управляющим компаниям закрыть все потребности с помощью одного продукта: автоматизировать оплату счетов, контролировать работу мастеров, отслеживать сбои в работе оборудования, аварии и протечки, проводить голосования жильцов, наладить канал взаимодействия с жителями».

О сети NB-IoT МТС

Сеть NB-IoT разработана специально для сегмента ЖКХ. МТС развернула самую крупную в стране сеть NB-IoT: она запущена в 62 регионах, в том числе на уровне районных центров. МТС также запустила IoT-платформу, позволяющую интегрировать в единую систему датчики, подключенные через различные протоколы: 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, NB-IoT.

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теги: МТС искусственный интеллект медицина сотрудничество с вузами