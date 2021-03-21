Развитие сетей: МегаФон готовится к массовому запуску умных счетчиков в Якутии

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Развитие сетей: МегаФон готовится к массовому запуску умных счетчиков в Якутии

21.03.2021, MForum.ru

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МегаФон запустил поддержку NB-IoT уже примерно в 33 российских регионах (или более). Оператор продолжает наращивать покрытие в этом стандарте, в частности, компания сообщает о завершении ключевого этапа развития сети мобильной связи NB-IoT в республике Саха (Якутия).

В Якутии, в частности, к сети NB-IoT оператора может быть подключено до 36 млн устройств с модемами этого стандарта. Работать такие приборы смогут практически на всей территории Якутска, а также в ряде других населенных пунктов республики, например, в Покровске, Ленске, Нерюнгри, Мирном, Удачном, Олекминском, поселке Жатай.

Радиус покрытия одной соты NB-IoT может достигать 15 км, уровень сигнала может быть достаточным даже для устройств, установленных в подвалах зданий и производственных помещениях со сложными внутренними конструкциями. Максимальная продолжительность работы датчиков NB-IoT может достигать нескольких лет.

Беспроводный IoT полезен в самых разных сферах современной жизни. А со следующего года актуальность темы повысится за счет вступления в силу поправки в ФЗ "Об электроэнергетике", которая требует, чтобы все новые дома оснащались умными приборами учета электроэнергии. Счетчики с модулем NB-IoT могут обеспечивать автоматическую передачу показаний о пользовании электроэнергией, освобождая людей от этих скучных рутинных действий.

Кто и где в NB-IoT - в таблице на MForum.ru

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теги: телеком МегаФон NB-IoT умные счетчики Якутия Саха развитие сетей

© Алексей Бойко, MForum.ru

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