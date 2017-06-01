LTE: Huawei о перспективах 4.5G и 5G

01.06.2017, MForum.ru

Москва — 31 мая 2017: Компания Huawei приняла участие в IX Международном бизнес-форуме «Wireless Russia Forum: 4G, 5G & Beyond — Эволюция сетей мобильной и фиксированной беспроводной связи». Ключевыми темами мероприятия стали практический опыт, стратегии и решения беспроводных технологий, развертывание мобильных широкополосных сетей LTE, LTE-A, 5G и инновационные технологии на базе сетей нового поколения в России и мире. Huawei выступила в качестве золотого спонсора форума и представила доклады, посвященные путям развития и перспективам 5G индустрии и коммерциализации отрасли «Интернета вещей».

По словам Дмитрия Конарева, ведущего эксперта мобильного ШПД Huawei в России, 5G — это ключевой фактор для будущего IMT. Дополненная и виртуальная реальности, автоматизация производства и транспорта, 3D-видео, системы «умный дом» и «умный город», дрон-доставка, критически важные приложения — для всего этого необходима ультра-надежная связь с минимальной задержкой. Уже сегодня технологии частичной автоматизации и помощи водителю LTE-V2X (4.5G) позволяют сделать вождение более безопасным, а в скором времени эксперты прогнозируют глобальную автоматизацию самого высокого уровня. Так, США форсирует выпуск закона об установке V2V на новые автомобили к 2020 году, в ЕС планируется массовое производство автомобиля без водителя к 2025 году, в Корее к 2021-2025 годам поставлена цель внедрить v2X 50%, в Китае ожидается готовность экосистемы автоматизированного движения к 2025 году, а в Японии к концу 2020 годов — полностью автоматическое вождение. Помимо того, что 5G делает автоматизированное управление более безопасным, комфортным и эффективным, оно позволяет сократить тепловую эмиссию на 14% в год, сохранить до 1,2 миллиона жизней людей и сэкономить 3,1 миллиарда галлонов нефти ежегодно.

По словам Дмитрия Конарева, главной движущей силой 5G станут облачные решения — особенно для виртуальной и дополненной реальности, систем «умного дома» и автоматического вождения. Они смогут обеспечить компромисс между лучшими впечатлениями и наивысшей эффективностью за счет высокой пропускной способности и низкой задержки. Huawei занимается исследованием 5G с 2009 года в момент запуска первой в мире коммерческой сети LTE и за это время инвестировала 600 миллионов долларов в стандартизацию 5G. Сегодня 11 исследовательских центров 5G Huawei расположены в по всему миру, включая Россию. В партнерстве с операторами и производителями Huawei разрабатывает высокотехнологичные решения и устанавливает мировые рекорды. Так, полевой тест mmWave Multi-User зафиксировал рекордные для 5G значения скорости передачи информации: 70 гигабайт в секунду.

Марат Нуриев, директор по продажам и маркетингу решений IoT Huawei в России, посвятил свой доклад началу глобальной коммерциализации «интернета вещей» — точнее, технологии NB-IoT, обеспечивающей широкомасштабное покрытие для сетей LPWA (энергоэффективной сети дальнего радиуса действия). По словам спикера Huawei, LPWA займет 70% сотовых подключений IoT, при этом 2 миллиарда из них к 2020 году обеспечит именно технология NB-IoT — в первую очередь использование прогнозируется в сельском хозяйстве, сенсорах, счетчиках, трекерах и парковках. NB-IoT предлагает переиспользование инфраструктуры RAN, безопасность 4G, надежность операторского класса, до 10 лет работы от батареи, улучшение покрытия, а также низкие энергопотребление и стоимость. По словам эксперта Huawei, экосистема NB-IoT постоянно расширяется и сегодня включает в себя свыше 40 партнеров в более чем 20 отраслях. В 2017 году больше 30 сетей NB-IoT будут развернуты в 20 странах по всему миру. Это объясняется тем, что, во-первых, глобальные открытые лаборатории NB-IoT ускоряют вывод на рынок решений IoT — развиваются приложения и усиливаются вертикальные отрасли, — а во-вторых, большинство операторов выбирают технологию NB-IoT в качестве первой сотовой сети IoT. Самыми популярными сценариями использования NB-IoT в 2017 году стали «умные» счетчики, парковки, уличное освещение и контроль качества воздуха, а в ближайшее время, по прогнозам эксперта Huawei, область применения расширится еще как минимум на 8 отраслей — логистика, медицина, бытовая техника, лифты, прокат велосипедов, отслеживание домашних животных, сельское хозяйство и фитнес. В связи с этим Германия, Нидерланды, Ирландия и Испания уже объявили о запуске NB-IoT в коммерцию в 2017 году. Греция, Хорватия, Польша, Австрия, Венгрия и Словакия также планируют присоединиться к глобальной тенденции в течение года. Одними из первых в коммерцию запустили технологию в Китае: здесь развертывание NB-IoT началось в 2016 году, и сегодня на этой системе в Шанхае работает более 800 базовых станций.

«Технологии 5G — одно из самых приоритетных направлений исследований для Huawei как для ведущего игрока на рынке инфокоммуникационных решений. 5G лежит в основе практически всех отраслей будущего ИКТ, поэтому мы стремимся к отрытому сотрудничеству как с операторами, так и с производителями, для скорейшей унификации стандарта. Разработка облачных решений для архитектуры ядра сети, перестройка транспортной сети, невероятно активное развитие технологий дополненной и виртуальной реальностей — все это позволяет не только достигать рекордных пиковых скоростей и предоставлять высокоэффективные надежные решения со стабильной пропускной способностью, но и рассчитывать на рост финансовых показателей», — говорит Дмитрий Конарев, ведущий эксперт мобильного ШПД Huawei в России.

"пятое поколение"