LTE-M: Verizon запустил сеть LTE Cat-M IoT на отдельных рынках в США

23.12.2016, MForum.ru

Verizon все же обогнал усиленно готовящихся к запуску поддержки LTE-M конкурентов из AT&T. Компания объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию поддержки LTE-M для использования с приложениями IoT. Пока что сообщается о запуске на ряде отдельных неназванных рынках в США. Verizon продолжит тестирование трех абонентских устройств LTE-M. Компания сообщает, что уже работает с потенциальными клиентами и рассчитывает вскоре получить первые коммерческие клиентские внедрения. Поддержка LTE-M будет распространена на всю сеть компании до конца 2017 года.

Интересно, что один из сценариев применения Cat.M, привлекающих внимание - это голос. Некоторые компании, работающие в области безопасности, присматриваются к возможности использования LTE-M для доставки голоса. Например, в системах домашней сигнализации может оказаться более интересным взаимодействовать с домохозяином голосом, а не с помощью паролей. Но, конечно, речь не идет об использовании LTE-M для поддержки обычной голосовой связи. "Голосовое" использование LTE-M планируется в первой половине 2017 года.

Конкуренты из AT&T активно готовятся к запуску LTE-M в коммерцию и уже запустили пилотный проект LTE-M в Сан-Франциско в ноябре 2016 года. В 2017 году оператор планирует расширить поддержку LTE-M на всю территорию страны.

О планах запуска LTE-M в Бельгии в 2017 году сообщила компания Orange. Ряд операторов провели тесты LTE-M.

Азиатские компании, в частности, SoftBank, Япония и SK Telecom, Южная Корея, пока что делают ставку на технологию LoRa и собираются внедрять поддержку LTE-M не ранее 2018 года.

Аналитики ABI прогнозируют активный рост LTE-M в 2018 году и далее.

Российские операторы о планах запуска поддержки LTE-M не заявляли.

Напомню, что LTE-M - это технология для подключения множества различных IoT-решений, таких, как умные счетчики, мониторинга активов, торговых автоматов, систем сигнализации, управление флотом, тяжелое оборудование, mHealth, носимой электроники. Особенность технологии - она позволяет подключать недорогие устройства, тратящие минимум энергии, работающие с небольшими скоростями передачи данных и передающие небольшие объемы данных к обычным сетям сотовой связи. LTE-M также отличается улучшенным относительно обычного LTE качеством сигнала в помещения и подземные сооружения.

источник: sdxcentral.com