LTE-M: Verizon запустил сеть LTE Cat-M IoT на отдельных рынках в США

MForum.ru
23.12.2016,
Verizon все же обогнал усиленно готовящихся к запуску поддержки LTE-M конкурентов из AT&T. Компания объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию поддержки LTE-M для использования с приложениями IoT. Пока что сообщается о запуске на ряде отдельных неназванных рынках в США. Verizon продолжит тестирование трех абонентских устройств LTE-M. Компания сообщает, что уже работает с потенциальными клиентами и рассчитывает вскоре получить первые коммерческие клиентские внедрения. Поддержка LTE-M будет распространена на всю сеть компании до конца 2017 года.
Интересно, что один из сценариев применения Cat.M, привлекающих внимание - это голос. Некоторые компании, работающие в области безопасности, присматриваются к возможности использования LTE-M для доставки голоса. Например, в системах домашней сигнализации может оказаться более интересным взаимодействовать с домохозяином голосом, а не с помощью паролей. Но, конечно, речь не идет об использовании LTE-M для поддержки обычной голосовой связи. "Голосовое" использование LTE-M планируется в первой половине 2017 года.
Конкуренты из AT&T активно готовятся к запуску LTE-M в коммерцию и уже запустили пилотный проект LTE-M в Сан-Франциско в ноябре 2016 года. В 2017 году оператор планирует расширить поддержку LTE-M на всю территорию страны.
О планах запуска LTE-M в Бельгии в 2017 году сообщила компания Orange. Ряд операторов провели тесты LTE-M.
Азиатские компании, в частности, SoftBank, Япония и SK Telecom, Южная Корея, пока что делают ставку на технологию LoRa и собираются внедрять поддержку LTE-M не ранее 2018 года.
Аналитики ABI прогнозируют активный рост LTE-M в 2018 году и далее.
Российские операторы о планах запуска поддержки LTE-M не заявляли.
Напомню, что LTE-M - это технология для подключения множества различных IoT-решений, таких, как умные счетчики, мониторинга активов, торговых автоматов, систем сигнализации, управление флотом, тяжелое оборудование, mHealth, носимой электроники. Особенность технологии - она позволяет подключать недорогие устройства, тратящие минимум энергии, работающие с небольшими скоростями передачи данных и передающие небольшие объемы данных к обычным сетям сотовой связи. LTE-M также отличается улучшенным относительно обычного LTE качеством сигнала в помещения и подземные сооружения.
источник: sdxcentral.com
© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G,
Публикации по теме:
01.12. [Новости компаний] IoT: Компания KPN провела тесты LTE-M / MForum.ru
22.11. [Краткие новости] IoT: Orange запустит LTE-M и NB-IoT в Бельгии в 2017 году / MForum.ru
14.11. [Краткие новости] IoT: RM2 примет участие в пилотном LTE-M проекте AT&T / MForum.ru
23.09. [Новости компаний] 5G: МТС и Samsung договорились сотрудничать по части LTE-A Pro, IoT и 5G / MForum.ru
15.09. [Новости компаний] Рекордные скорости: Nokia и МТС показали лабораторный тест 5G - 4.5 Гбит/с. Стоит ли восхититься? / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Tele2 обновила свой Tele2 Midi - теперь он Tele2 Midi LTE / MForum.ru
23.12. [Новинки] Это интересно: Google подтвердила анонс двух флагманских смарт-часов с Android Wear в начале 2017 года / MForum.ru
22.12. [Новинки] Обзор смартфона Senseit R450 – 4G под защитой / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel C5 Pro оценен в $75 / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: LG представила Stylo 3 (Stylus 3), а также K10, K8, K4 и K3 следующего поколения / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: 12 января HTC представит что-то «for U» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Экран ZUK Edge занимает 86,4% площади передней панели / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Nokia Z2 Plus с 4 Гб ОЗУ замечена в Geekbench / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Появились «официальные» рендеры Nokia C1 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: 8848 Phones представила смартфон за $2880 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: LG G Pad III 10.1 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Power Bank 2 внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч оценен $22 / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: «Волшебный» Honor Magic представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Highscreen Easy L/Pro – смартфоны с LTE и емким аккумулятором / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: UMi Z – первый смартфон на базе MediaTek Helio X27 / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Ha CES 2017 компания LG представит 6 новых смартфонов среднего уровня, а X power 2 – на MWC / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 150 и Nokia 150 DS – первые телефоны Nokia от HMD Global / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Самый быстрый Android-смартфон Le Pro3 со Snapdragon 821 будет продаваться в России за 25 тысяч рублей / MForum.ru
13.12. [Новинки] Мобильные платежи: Samsung Pay Mini не будет доступен на iOS, по крайней мере, на старте / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Asus работает над ZenFone 3 Zoom с двойной тыловой камерой / MForum.ru