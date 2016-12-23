LTE-M: Verizon запустил сеть LTE Cat-M IoT на отдельных рынках в США

MForum.ru

LTE-M: Verizon запустил сеть LTE Cat-M IoT на отдельных рынках в США

23.12.2016, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Verizon все же обогнал усиленно готовящихся к запуску поддержки LTE-M конкурентов из AT&T. Компания объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию поддержки LTE-M для использования с приложениями IoT. Пока что сообщается о запуске на ряде отдельных неназванных рынках в США. Verizon продолжит тестирование трех абонентских устройств LTE-M. Компания сообщает, что уже работает с потенциальными клиентами и рассчитывает вскоре получить первые коммерческие клиентские внедрения. Поддержка LTE-M будет распространена на всю сеть компании до конца 2017 года.

Интересно, что один из сценариев применения Cat.M, привлекающих внимание - это голос. Некоторые компании, работающие в области безопасности, присматриваются к возможности использования LTE-M для доставки голоса. Например, в системах домашней сигнализации может оказаться более интересным взаимодействовать с домохозяином голосом, а не с помощью паролей. Но, конечно, речь не идет об использовании LTE-M для поддержки обычной голосовой связи. "Голосовое" использование LTE-M планируется в первой половине 2017 года.

Конкуренты из AT&T активно готовятся к запуску LTE-M в коммерцию и уже запустили пилотный проект LTE-M в Сан-Франциско в ноябре 2016 года. В 2017 году оператор планирует расширить поддержку LTE-M на всю территорию страны.

О планах запуска LTE-M в Бельгии в 2017 году сообщила компания Orange. Ряд операторов провели тесты LTE-M.

Азиатские компании, в частности, SoftBank, Япония и SK Telecom, Южная Корея, пока что делают ставку на технологию LoRa и собираются внедрять поддержку LTE-M не ранее 2018 года.

Аналитики ABI прогнозируют активный рост LTE-M в 2018 году и далее.

Российские операторы о планах запуска поддержки LTE-M не заявляли.

Напомню, что LTE-M - это технология для подключения множества различных IoT-решений, таких, как умные счетчики, мониторинга активов, торговых автоматов, систем сигнализации, управление флотом, тяжелое оборудование, mHealth, носимой электроники. Особенность технологии - она позволяет подключать недорогие устройства, тратящие минимум энергии, работающие с небольшими скоростями передачи данных и передающие небольшие объемы данных к обычным сетям сотовой связи. LTE-M также отличается улучшенным относительно обычного LTE качеством сигнала в помещения и подземные сооружения.

источник: sdxcentral.com

© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

01.12. [Новости компаний] IoT: Компания KPN провела тесты LTE-M / MForum.ru

22.11. [Краткие новости] IoT: Orange запустит LTE-M и NB-IoT в Бельгии в 2017 году / MForum.ru

14.11. [Краткие новости] IoT: RM2 примет участие в пилотном LTE-M проекте AT&T / MForum.ru

23.09. [Новости компаний] 5G: МТС и Samsung договорились сотрудничать по части LTE-A Pro, IoT и 5G / MForum.ru

15.09. [Новости компаний] Рекордные скорости: Nokia и МТС показали лабораторный тест 5G - 4.5 Гбит/с. Стоит ли восхититься? / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 20 ms, lookup=0 ms, find=20 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 11:48 ABloud Тема: LTE: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 1 декабря 2016 года (31.12.2016) (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26)
Verizon запустил сеть LTE Cat-M IoT на отдельных рынках в США. Алексей Бойко, редактор
Вчера 00:09 Батищева Елена Тема: МТС (Страницы: 1 2 3 4 5 6)
Я являюсь вашим абонентом с начала Вашей деятельности, наверное, уже лет 15. Никогда не меняла провайдера. Так и являюсь абонентом МТС. Теперь же, когда возникла проблема с управлением лицевым ...
23.12.2016 16:54 olga111 Тема: Можно ли найти украденный или утерянный телефон по IMEI-номеру (кроме iPhone)? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68)
Пропал телефон у ребенка lenova A6010 lmeil1 867346029796710 lmeil2 867346029796728 помогите пожалуйста найти ребенок сильно пепеживает.Кемеровская обл. Заранее благодарю.
23.12.2016 04:00 Esther Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5)
Согласна полностью!
23.12.2016 03:57 Esther Тема: Помогите Самсунг Галакси А3
я перезагружаюсь если что

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

23.12. [Новинки]  Анонсы: Tele2 обновила свой Tele2 Midi - теперь он Tele2 Midi LTE / MForum.ru

23.12. [Новинки] Это интересно: Google подтвердила анонс двух флагманских смарт-часов с Android Wear в начале 2017 года / MForum.ru

22.12. [Новинки] Обзор смартфона Senseit R450 – 4G под защитой / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel C5 Pro оценен в $75 / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: LG представила Stylo 3 (Stylus 3), а также K10, K8, K4 и K3 следующего поколения / MForum.ru

21.12. [Новинки] Слухи: 12 января HTC представит что-то «for U» / MForum.ru

20.12. [Новинки] Анонсы: Экран ZUK Edge занимает 86,4% площади передней панели / MForum.ru

20.12. [Новинки] Слухи: Nokia Z2 Plus с 4 Гб ОЗУ замечена в Geekbench / MForum.ru

20.12. [Новинки] Слухи: Появились «официальные» рендеры Nokia C1 / MForum.ru

20.12. [Новинки] Анонсы: 8848 Phones представила смартфон за $2880 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: LG G Pad III 10.1 представлен официально / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Power Bank 2 внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч оценен $22 / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: «Волшебный» Honor Magic представлен официально / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Highscreen Easy L/Pro – смартфоны с LTE и емким аккумулятором / MForum.ru

15.12. [Новинки]  Анонсы: UMi Z – первый смартфон на базе MediaTek Helio X27 / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: Ha CES 2017 компания LG представит 6 новых смартфонов среднего уровня, а X power 2 – на MWC / MForum.ru

14.12. [Новинки]  Анонсы: Nokia 150 и Nokia 150 DS – первые телефоны Nokia от HMD Global / MForum.ru

13.12. [Новинки]  Анонсы: Самый быстрый Android-смартфон Le Pro3 со Snapdragon 821 будет продаваться в России за 25 тысяч рублей / MForum.ru

13.12. [Новинки] Мобильные платежи: Samsung Pay Mini не будет доступен на iOS, по крайней мере, на старте / MForum.ru

13.12. [Новинки] Слухи: Asus работает над ZenFone 3 Zoom с двойной тыловой камерой / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: