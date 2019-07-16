Телеком: LTE модули Telit для работы с сетями IoT

MForum.ru
16.07.2019,
Модули Telit ME310G1 и ME910G1 построены на базе модема Qualcomm 9205 LTE. Эти модули обеспечивают поддержку работы в сетях LTE-M и NB-IoT. Оба модуля 4G соответствуют стандарту 3GPP Rel.14, поддерживают также Cat.M1 и NB2, а также опционально 2G для использования там, где услуги LTE-M/NB-IoT еще недоступны.
Мультидиапазонные модули поддерживают такие функциональности, как режим сохранения энергии и поддержку ненепрерывного (discontinuous) приема для того, чтобы устройства на базе этих модулей могли работать от одной батареи до десяти лет. Также эти устройств поддерживают надежные подключения в условиях "внутри помещений" за счет более высокой чувствительности, на +15 dB / +20 dB, по-сравнению с модулями более ранних стандартов LTE.
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теги: телеком LTE модули NB-IoT LTE-IoT NB-LTE LTE-M Telit
© Алексей Бойко,
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