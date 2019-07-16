Телеком: LTE модули Telit для работы с сетями IoT

16.07.2019, MForum.ru

Модули Telit ME310G1 и ME910G1 построены на базе модема Qualcomm 9205 LTE. Эти модули обеспечивают поддержку работы в сетях LTE-M и NB-IoT. Оба модуля 4G соответствуют стандарту 3GPP Rel.14, поддерживают также Cat.M1 и NB2, а также опционально 2G для использования там, где услуги LTE-M/NB-IoT еще недоступны.

Мультидиапазонные модули поддерживают такие функциональности, как режим сохранения энергии и поддержку ненепрерывного (discontinuous) приема для того, чтобы устройства на базе этих модулей могли работать от одной батареи до десяти лет. Также эти устройств поддерживают надежные подключения в условиях "внутри помещений" за счет более высокой чувствительности, на +15 dB / +20 dB, по-сравнению с модулями более ранних стандартов LTE.

Модуль ME310G1-W1 не обеспечивает поддержку GSM, благодаря чему является компактным (13,1 х 14,3 х 2,6 мм, то есть площадью менее 200 кв.мм). Есть также версия ME310G1-WW с поддержкой GSM (b2, b3, b5, b8), размеры которой больше.

Размеры модуля ME910G1 составляют 28,2 х 28,2 х 2,2 мм. Модули выполнены в форм-факторе LGA, что позволяет заменять ими более ранние модели модулей, что позволяет использовать единую раскладку печатной платы.



Подробнее:



ME310G1 preliminary datasheet

ME910G1 preliminary datasheet Образцы ME310G1 и ME910G1 доступны в режиме сэмплирования, массовое производство начинается в конце 2019 года, и в 1q2020 - в зависимости от версии продукта.Подробнее:

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