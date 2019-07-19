Телеком: Краткие итоги и тренды на рынке LTE/5G в 2q2019

19.07.2019, MForum.ru

Ежеквартальное чтение на сайте Союза ЛТЕ - Краткие итоги и тренды на рынке LTE/5G в 2q2019.

Интересно, что согласно прогнозам даже к 2023 году на долю 5G будет приходиться не более 13% всех подключений, а на долю LTE - 57%.

Также вы найдете в отчете цифры по числу запущенных сетей NB-IoT, LTE-M, VoLTE. Приведены сводные данные по экосистеме устройств 4G/LTE, первые данные о средних скоростях в коммерчески доступных сетях 5G, о развитии 5G в разных странах, новости вендоров 5G, сводные данные экосистемы терминалов 5G.

Поскроллить отчет можно на странице http://lteunion.ru/analytic/element1201/

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теги: телеком Союз ЛТЕ аналитика маркетинг обзоры пятое поколение