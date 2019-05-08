Телеком: AT&T запускает поддержку NB-IoT

08.05.2019, MForum.ru

Примечательно, что компания AT&T ранее запустила более широкополосную сеть LTE-M. А теперь оператор запускает также сеть NB-IoT.

Сеть NB-LTE или NB-IoT хорошо подходит для поддержки простейших датчиков, которым обычно достаточно совсем небольшой пропускной способности. Такие датчики как правило отличает маломощный сигнал, а цена модуля - порядка $5 за модуль. Компания предложит подключение датчиков NB-IoT за $5 в год.

Как ожидается, к интернету в ближайшие годы будут подключены миллиарды различных устройств, что спровоцирует взрыв передачи данных. Приложений, требующих от сети высокой пропускной способности пока что не так много, тогда как абсолютное большинство датчиков это простые устройства, не требующие больших ресурсов для их установки и обслуживания.

Хотя NB-IoT позиционируется как узкополосный стандарт, он работает с каналами шириной 200 кГц, что позволяет обеспечивать скорости передачи данных вплоть до 64 кбит/c. Для сравнения, стандарт LTE-M задействует каналы шириной 1.4 МГц, что обеспечивает пропускную способность вплоть до 384 кбит/c.

Можно говорить, что эти два стандарта хорошо дополняют друг-друга. LTE-M подходит для более жадных до пропускной способности приложений (видеонаблюдение, системы сигнализации, умные холодильники и тому подобное, включая поддержку голоса), а NB-IoT - для более узкополосных (простые датчики, которые в основном спят и только изредка пересылает какие-то небольшие пакеты данных). Сейчас NB-IoT уже применяют в смарт-счетчиках, в системах смарт-парковки, а также для мониторинга статуса той или иной инфраструктуры. Еще один пример из реальной жизни - контроль нахождения на месте крышек люков на проезжей части или тротуарах.

В отличие от ряда традиционных решений IoT, рассчитанных на использование Wi-Fi, сеть NB-IoT позволяет осуществить быстрое развертывание. Это решение, которое работает "из коробки". И это решение, которое позволяет решить одну из наиболее важных проблем - проблему с безопасностью. Один из "уровней защиты" - использование SIM-карт.

До появления узкополосных сетей LTE у тех, кому хотелось подключать IoT-устройства к сети оператора сотовой связи, положение было не лучшим. В частности, абонентам AT&T приходится платить $40 в месяц за каждое устройство IoT, подключенное к сети LTE. В таких условиях говорить о широкой востребованности сетей LTE для целей IoT не приходится. Вдобавок, даже самое недорогое устройство для подключения к сети LTE, модуль LTE, стоит сейчас порядка $15. Модуль для подключения к сети NB-LTE может стоить $5. Еще важнее то, что оператор готов обслуживать активность такого модуля в течение года всего за $5. Это принципиально иная ценовая категория, такая цена для беспроводного обнаружения утечек воды или учета электроэнергии представляется вполне разумной.

Следует отметить, что NB-IoT и LTE-M предназначены для использования в ситуациях, которые считаются "терпимыми для задержек", поскольку возможно, что устройству придется отправлять сигнал несколько раз, прежде, чем он будет принят. Приложения IoT, чувствительные к задержке, должны использовать более надежную связь, нежели сети NB-IoT и LTE-M. Источник: urgentcomm.com

Технология NB-IoT является наиболее перспективной в семействе технологий на базе LTE. Российские операторы также с разной степенью активности осваивают технологию. Дальше других продвинулась МТС, развернувшая на сегодня самое обширное покрытие. Подробнее об NB-IoT.

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