LTE: Экосистема терминалов LTE, взгляд GSA

06.06.2022, MForum.ru

В базе данных GSA собраны сведения уже о 990 производителях и 22 125 устройствах, способных работать в сетях LTE, которые когда либо были выпущены или анонсированы. Понятно, что рынке любой конкретной страны разнообразие устройств на пару порядков меньше, поэтому цифры позволяют следить разве что за динамикой развития экосистемы.

Пользовательские устройства LTE

Хотя 5G — это мейнстримое направление в развитии телекома, сети LTE все еще остаются доминирующими на рынке услуг мобильной связи. В мире насчитывается 809 операторов, предоставляющих услуги на основе LTE сетей мобильного или фиксированного доступа.

Согласно данным Omdia за июль 2021 года, к концу 1 квартала 2021 года во всем мире насчитывалось 6,2 миллиарда абонентов LTE. Эти абоненты — гигантский рынок для производителей терминалов, которые постоянно предлагают абонентам все новые продукты. Так, база данных GAMBoD, которую ведут в GSA, за период с мая 2021 года выросла на 14,5%.

Количество устройств, зарегистрированных в каталоге, растет в среднем на 3000 терминалов в год вот уже 4 года подряд. Растет и число производителей, пробующих силы в этом сегменте рынка, кроме традиционных к ним прибавляются также производители IoT-устройств, дронов и роботов.

Если рассуждать о форм-факторах LTE-FDD устройств, то на картинке выше показано, что львиную долю составляют телефоны, прежде всего, смартфоны. На втором месте — CPE (роутеры и точки доступа) 17,5%; на третьем — модули, 8,7%; на четвертом — планшеты, 6.6%. Доли остальных устройств не превышают 2% — модемы, трекеры, ноутбуки, камеры, умные часы и т.п.

Если говорить о частотах, на которые ориентированы устройства, то здесь царит большое разнообразие, поскольку операторы в разных странах пускают в ход практически все разнообразие доступных им частот, а производители чипов и смартфонов ориентируются на спрос.

В итоге распределение устройств по поддерживаемым диапазонам LTE FDD выглядит так, как показано в таблице.

Очевидно, что диапазон 2600 МГц потерял свое было значение, что самым массовым стал 1800 МГц, а вторым по популярности «угнанный» из под 3G — 2100 МГц. Интересно, что то же случилось и с band 20, он уже на 6-м месте по частоте присутствия его поддержки в смартфонах, тот же band 8 (900 МГц), опять же, спасибо сети 2G/3G, теперь массово переиспользован под LTE.

И, конечно, показателен рост популярности диапазонов 700 МГц.

Более 67% всех терминалов поддерживающих LTE, поддерживают частоты 1800 МГц, более 58% — 2100 МГц, 57,9% — 2600 МГц.

В целом а долю устройств, поддерживающих FDD LTE приходится 57,7% от всех терминалов LTE, почти 11 тыс. устройств. Само собою, многие из них поддерживают также и TDD LTE.

Если говорить о популярности диапазонов, то можно отметить, что большинство терминалов ориентированы на band 40, который в нашей стране щедрой рукой подарили Ростелекому.

Есть достаточный выбор устройств для диапазона band 38, появляются устройства с поддержкой 3.5 ГГц band 42.

Поддержка band 40 есть в 4 из каждых 5 терминалов LTE-TDD; band 41 — 67,9%; band 38 — 65,2%, band 39 — 44,6%.

Если смотреть на форм-факторы устройств с поддержкой LTE-TDD, то каких-то неожиданных отличий от LTE-FDD не увидим, разве что чуть выше доля CPE для услуг FWA — фиксированного беспроводного доступа.

Конечно же многие терминалы обеспечивают поддержку и FDD и TDD LTE, причем являются мультидиапазонными, но GSA не приводит соответствующей статистики, к сожалению.

Теперь давайте посмотрим на скорости, доступные с теми или иными терминалами. Дело в том известном факте, что не каждый терминал способен поддержать скорости в теории доступные в той или иной сети. Для этого он должен обладать рядом свойств, одним из которых является соответствие той или иной категории.

И, скажем, если у вас устройство категории Cat-6, вы можете в теории рассчитывать на достижимость скоростей 300 Мбит/с при скачивании и 50 Мбит/c при отгрузке данных в сеть. Но если вам важен более быстрый аплинк (и ваш оператор это поддерживает), то предпочительнее смотреть в сторону устройств категории Cat.7, так как они обеспечивают до 100 Мбит/c в направлении «вверх» при тех же 300 Мбит/c в направлении «вниз».

Абсолютное лидерство на рынке пока что у устройств LTE Cat.4 и их скромными 150/50 Мбит/с — 10432 терминала или 47,1% от всего их разнообразия. Разнообразие более быстрых устройств намного скромнее: 2168 устройств с поддержкой Cat.6; 1012 — Cat.7.

Поддержка других категорий LTE встречается еще реже:

Заметная часть устройств с поддержкой таких продвинутых категорий, как Cat-20, Cat-21, Cat-22, это хайэндовые устройства, которые также поддерживают 5G — 77% из них. К сожалению, для России это пока что бесполезная функциональность.

К сожалению, от вендоров бывает сложно получать данные о том, какие категории LTE поддерживают их устройства, что затрудняет GSA ведение базы. Так что можно себе представить, что практически все заявленные выше цифры на практике еще выше.

VoLTE, ViLTE и так далее

Если в России VoLTE для многих уже несколько лет как представляется чем-то неотъемлемым от LTE, в мире эта технология продвигается медленнее, чем хотелось бы. В частности, только 232 оператора из более, чем 800, запустили поддержку VoLTE на своих сетях. Кроме того, некоторые операторы внедряют поддержку VoLTE не на всей территории действия своей сети LTE, чтобы меньше платить вендорам за соответствующие лицензии.

Число терминалов с поддержкой VoLTE в базе GSA GAMBoD — 3624, а в декабре 2021 года их было 3563. Это не обязательно рост, какие-то терминалы с VoLTE появляются, какие-то снимаются с производства.

Поддержка видео через LTE еще более редкое дело. Терминалов с ViLTE всего 473, доступных на рынке еще меньше. А число сетей с поддержкой ViLTE GSA не приводит.

Есть терминалы с «продвинутыми голосовыми услугами» (EVS), в GAMBoD их 185.

eMBMS и Push-to-Talk

GSA и вендорам так и не удалось убедить операторов, что LTE Broadcast (точка — много точек) это замечательная возможность заработать денег на спорте и массовых шоу. Экспериментов было много, по миру ездили специальные команды сотрудников вендоров, показывая, как мощны их eMBMS, но реального распространения тема не получила, 47 устройств с поддержкой LTE Broadcast тому наглядное подтверждение.

PTT или «нажал и говори». Этих устройств немногим больше, 233 из которых 199 — телефоны, но профессиональная радиосвязь на базе сетей LTE все же кое-где встречается, в том числе для обеспечения работы аварийных/экстренных служб.

IoT устройства для использования в сетях LTE

Это сравнительно большой рынок, в котором большей частью представлены модули, но также есть и CPE/роутеры для использования в промышленности и частными лицами.

Можно выделить три большие категории.

LTE Cat-1 (до 10 Мбит/c, полоса 20 МГц) — 711 устройств (305 — модули, 232 — CPE/роутеры, 84 — трекеры, 36 — бортовые устройства для автомобилей, 54 — прочее).

LTE-M / Cat-M1 (до 1 Мбит/c, полоса 1.4 МГц) — 566 устройств (205 — модули; 185 — трекеры; 95 — CPE/роутеры, 81 — прочее).

NB-IoT / Cat-NB-1 (от десятков килобит/c до сотен килобит/c, 180 кГц полоса) — 479 устройств (198 — модули, 141 — трекеры, 74 — CPE/роутеры, 35 — логгеры данных / IoT сенсоры, 31 — прочее).

Нелицензируемые диапазоны и устройства LTE

480 устройств с поддержкой LAA

46 LTE-U

17 LWA

Победа LAA была предсказуемой, так и вышло.

Есть 626 устройств в базе GAMBoD которые поддерживают частоты CBRS (band 48).

Выводы

Несмотря на победную поступь 5G в технологически развитых странах, LTE еще остается «рабочей лошадкой», которая обеспечивает поддержку мобильного доступа к интернету и передачу голоса во многих странах, в сетях многих операторов. Постоянно находятся все новые производители, готовые попытать свое счастье, выпуская терминалы с поддержкой LTE. Можно не сомневаться в том, что в ближайшие 2-3 года ситуация кардинально не изменится.

Для российского рынка LTE остается по-прежнему единственной «топовой» технологией для строительства сетей сотовой связи. Как бы не было печально это сознавать, но мы застряли на этом этапе и будем находиться с сетями LTE неопределенно долго.

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теги: телеком GSA терминалы LTE