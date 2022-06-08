5G: Deutsche Telekom расширяет покрытие сетей 5G за счет диапазона 700 МГц

MForum.ru
08.06.2022,
Deutsche Telekom сообщает, что развернула более 67 тысяч базовых станций 5G в Германии. И начала использовать для 5G диапазон 700 МГц. Об этом кейсе сообщает RCRWireless.
Европейский оператор заявил, что использование диапазона 700 МГц существенно улучшит покрытие мобильной связи 5G, прежде всего, в сельской местности по всей Германии. Частоты в диапазоне 700 МГц отличаются от частот в более высокочастотных диапазонов тем, что обладают более высокой проникающей способностью в помещения.
Deutsche Telekom развернула более 3 тысяч базовых станций 5G с использованием диапазона 700 МГц на 1100 площадках.
Таким образом, Deutsche Telekom обеспечивает услуги 5G с использованием трех различных частотных диапазонов - 700 МГц, 2,1 ГГц (экс 3G) и 3,6 ГГц.
Частоты 3.6 ГГц задействованы для 5G Deutsche Telekom, в частности, в следующих городах: Аахен, Аугсбург, Берлин, Бонн, Брауншвейг, Бремен, Дармштадт, Дортмунд, Дуйсбург, Дюссельдорф, Эссен, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Ганновер, Йена, Киль, Кельн, Лейпциг, Людвигсбург, Мюнхен, Нюрнберг, Саарбрюккен, Шверин, Штутгарт, Висбаден и Вольфсбург. Всего 5G 3.5 ГГц оператора Deutsche Telekom доступен более, чем в 400 городах и населенных пунктах. Более 5 тысяч базовых станций 5G 3.6 ГГц поддерживают 5G SA конфигурацию сети.
По заверениям оператора, в настоящее время, почти 92% всех домохозяйств в Германии имеют техническую возможность пользования сетью 5G Deutsche Telekom, а охват домохозяйств покрытием LTE составляет 99%.
Deutsche Telekom предоставляет услуги 5G в Германии с июля 2019 года, то есть уже 3 года.
Следует понимать, что несмотря на заявляемый охват покрытием 5G 92% домохозяйств, высокие скорости доступны в основном только в мегаполисах, где строится сеть 3.6 ГГц.
Если говорить об охвате территории услугами сотовой связи, то в случае Германии это 96% для технологии LTE. По части 5G есть данные только за октябрь 2021 года — тогда проникновение 5G составляло 53% территории Германии.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком GSA терминалы LTE
Публикации по теме:
08.06. [Новости компаний] 5G: Аналитики Analysys Mason утверждают, что сети 5G mmWave в Европе принесут немалую экономическую выгоду / MForum.ru
02.10. [Новости компаний] 5G: Nokia заявляет о 100 контрактах в области 5G / MForum.ru
18.06. [Новости компаний] 5G: Deutsche Telekom строит 5G в Германии рекордными темпами / MForum.ru
06.06. [Новости компаний] 5G уже в 42 странах мира. Но не в России / MForum.ru
14.12. [Новости компаний] 5G: Telefonica Spain выбрала Huawei неэксклюзивным поставщиком решений ядра сети 5G / MForum.ru
08.06. [Новинки] Слухи: Realme C30 замечен на пресс-фото / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 3T представлен официально / MForum.ru
07.06. [Общество] Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Tecno POP 6 с 6,1-дюймовым дисплеем HD+ и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации POCO C40 / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Европейский Oppo Reno 8 Lite 5G стал ребрендингом Oppo Reno 7 Lite 5G / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 Pro представлен официально / MForum.ru
03.06. [Общество] Это интересно: Опубликован ТОП-5 кнопочных телефонов / MForum.ru
03.06. [Новинки] Это интересно: Запатентованы Apple watch со встроенной камерой / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A77 5G с чипом Dimensity 810 и 48 Мп камерой / MForum.ru
02.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy Z Flip 4 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: LeTV Y1 Pro представлен официально / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Honor 70 Pro и 70 Pro + - флагманы на чипах MediaTek / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Honor 70 представлен официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: TCL 30 и TCL 30+ появились в России / MForum.ru
30.05. [Общество] Это интересно: Samsung уходит с рынка кнопочных телефонов / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Realme Pad X представлен официально / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 может быть представлен в августе / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 3 представлен официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+ представлены официально / MForum.ru