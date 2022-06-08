5G: Deutsche Telekom расширяет покрытие сетей 5G за счет диапазона 700 МГц

08.06.2022, MForum.ru

Deutsche Telekom сообщает, что развернула более 67 тысяч базовых станций 5G в Германии. И начала использовать для 5G диапазон 700 МГц. Об этом кейсе сообщает RCRWireless.

Европейский оператор заявил, что использование диапазона 700 МГц существенно улучшит покрытие мобильной связи 5G, прежде всего, в сельской местности по всей Германии. Частоты в диапазоне 700 МГц отличаются от частот в более высокочастотных диапазонов тем, что обладают более высокой проникающей способностью в помещения.

Deutsche Telekom развернула более 3 тысяч базовых станций 5G с использованием диапазона 700 МГц на 1100 площадках.

Таким образом, Deutsche Telekom обеспечивает услуги 5G с использованием трех различных частотных диапазонов - 700 МГц, 2,1 ГГц (экс 3G) и 3,6 ГГц.

Частоты 3.6 ГГц задействованы для 5G Deutsche Telekom, в частности, в следующих городах: Аахен, Аугсбург, Берлин, Бонн, Брауншвейг, Бремен, Дармштадт, Дортмунд, Дуйсбург, Дюссельдорф, Эссен, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Ганновер, Йена, Киль, Кельн, Лейпциг, Людвигсбург, Мюнхен, Нюрнберг, Саарбрюккен, Шверин, Штутгарт, Висбаден и Вольфсбург. Всего 5G 3.5 ГГц оператора Deutsche Telekom доступен более, чем в 400 городах и населенных пунктах. Более 5 тысяч базовых станций 5G 3.6 ГГц поддерживают 5G SA конфигурацию сети.

По заверениям оператора, в настоящее время, почти 92% всех домохозяйств в Германии имеют техническую возможность пользования сетью 5G Deutsche Telekom, а охват домохозяйств покрытием LTE составляет 99%.

Deutsche Telekom предоставляет услуги 5G в Германии с июля 2019 года, то есть уже 3 года.

Следует понимать, что несмотря на заявляемый охват покрытием 5G 92% домохозяйств, высокие скорости доступны в основном только в мегаполисах, где строится сеть 3.6 ГГц.

Если говорить об охвате территории услугами сотовой связи, то в случае Германии это 96% для технологии LTE. По части 5G есть данные только за октябрь 2021 года — тогда проникновение 5G составляло 53% территории Германии.

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теги: телеком GSA терминалы LTE