Диспетчерская связь: МТС и Hytera обеспечили Восточную горнорудную компанию единой системой диспетчерской связи на базе LTE

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Диспетчерская связь: МТС и Hytera обеспечили Восточную горнорудную компанию единой системой диспетчерской связи на базе LTE

18.11.2021, MForum.ru

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Компания Hytera совместно с партнером ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) предложили единую систему диспетчеризации с использованием технологии Hytera Push-to-Talk Over Cellular (PoC) - 3000 на основе технологии LTE для сотрудников Солнцевского угольного разреза Восточной горнорудной компании (ВГК).

ВГК добывает уголь, это крупнейший в России его производитель с объемом добычи 11 млн тонн в 2020 году. Используемые компанией аналоговые системы профессиональной радиосвязи перестали удовлетворять требованиям компании. На помощь пришли новые технологические решения.

Hytera PoC 3000 - это мультимедийное решение для критически важной связи, которое реализует межсетевое соединение между узкополосными и широкополосными системами связи. Система предоставляет услуги передачи голоса, видео и данных, а также предоставляет функции, включая управление мобильностью, вызовами, распределение ресурсов и диспетчеризацию мультимедиа.

 

 

МТС построила на разрезе сеть из 2 базовых станций LTE и 3-х выносных секторов, которые будут переноситься по мере смещения разработок угля. 

 

 

 

Сотрудникам ВГК розданы терминалы LTE Hytera PNC370 - более 120 штук, водители грузового транспорта получили более 250 возимых терминалов Hytera MNC580, устанавливаемых в автомобиль.

пресс-релиз Hytera

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теги: МТС диспетчеризация диспетчерская связь сотовая связь для добывающих компаний решения для бизнеса профессиональная радиосвязь  Hytera ВГК

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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