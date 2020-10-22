5G: O2 UK обеспечивает услугу 5G уже более чем в 100 городах UK

MForum.ru
22.10.2020,
За год с момента запуска сети 5G в UK, оператор O2 успела развернуть услуги 5G в 108 городах Объединенного Королевства. Это быстрее, чем планировалось. O2 первым в UK запустил услуги 5G в октябре 2019 года. На момент старта оператор обещал обеспечить покрытие 5G в 50 городах страны к лету 2020 года.
O2 предлагает абонентам 28 устройств с поддержкой 5G, включая Apple iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro. IPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini.
У O2 также действует сеть LTE-M на базе 10 тысячи сайтов. Эта IoT-сеть обеспечивает охват порядка 58% населения и 57% помещений.
Источник: rapidtvnews.com
Поставки решений инфраструктуры 5G для сети O2 в UK обеспечивают Ericsson и Nokia. У оператора 40 МГц в диапазоне n78 (3.5 ГГц), ну, а как вы думали?
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теги: 5G пятое поколение Объединенное королевство UK
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