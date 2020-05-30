Модули: Telit анонсировал компактный модуль LTE-M / NB-IoT для LTE450

30.05.2020, MForum.ru

Telit ME310G1-W2 предназначен для беспроводной поддержки приложений IoT в сети LTE 450 МГц, сообщает prnewswire.com. Модуль рассчитан на работу с требовательными, критически-важными и бизнес-критическими приложениями в области общественной безопасности, интеллектуальных сетей, интеллектуальных городов или электронного здравоохранения.

В модуле, отвечающем спецификациям 3GPP Rel.14 Cat M1 / NB2, обеспечивается энергосбережение (PSM), а также режим eDRX, что должно максимально продлить срок службы батареи - ключевое требование к приложениям NB-IoT. Также модуль поддерживает расширенные режимы покрытия LTE и NB-IoT, что позволяет использовать модуль с датчиками и счетчиками даже в самых труднодоступных местах внутри зданий, по-крайней мере, так заявляет компания.

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теги: LTE-M NB-IoT LTE450 Telit модули IoT