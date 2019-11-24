Телеком: Обновления статистики GSA на середину ноября 2019

MForum.ru
24.11.2019,
На середину ноября 2019 года по данным GSA:
787 операторов запустили сети LTE в коммерческую эксплуатацию (предлагая услуги мобильного или фиксированного ШПД)
236 операторов располагают лицензиями на использования частот для оказания услуг TD-LTE, 167 операторов активно используют эти частоты (находятся в процессе развертывания сетей или уже их запустили)
359 операторов инвестируют в LTE-Advanced или в LTE-Advanced Pro. Из них 321 оператор уже развернули/запустили услуги на базе технологии LTE-Advanced или LTE-Advanced Pro на своих коммерчески доступных сетях. 197 операторов инвестируют в одну или несколько технологий LTE-Advanced.
330 операторов в 110 странах инвестируют в сети 5G в формате тестирования, испытаний, пилотных проектов, планов запуска или развертывания сетей.
73 оператора объявили, что они намерены запустить 3GPP-совместимые сети 5G.
По данным GSA, в мире насчитывается 51 оператор в 27 странах, которые запустили один или несколько совместимых с 3GPP 5G услуг (некоторые предоставляют услуги владельцам 5G смартфонов, некоторые - на базе 5G роутеров; некоторые со сравнительно значимым покрытием, другие "в ограниченной географии", ограниченном выборе устройств, ограниченной доступности для клиентов). Из 51 оператора 40 запустили услуги мобильного 5G (включая двух с ограниченной доступностью), а 29 - услуги 5G FWA или домашнего ШПД (10 из них - с ограниченной доступностью).
4х4 MIMO - 144 оператора инвестируют в развитие этой технологии, 86 запустили поддержку технологии на коммерческих сетях;
8T8R MIMO и Massive MIMO - 64 оператора инвестируют в эти технологии, как минимум 28 запустили поддержку этих технологий;
256 QAM в даунлинке - 118 операторов инвестируют, 73 - запустили поддержку этой технологии
Также запущены различные ключевые фичи:
Больше информации о 5G в разных странах.
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теги: телеком статистика GSA 5G пятое поколение итоги GSA
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