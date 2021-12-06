NB-IoT: Чипы NB-IoT МТС задействует компания "Турбулентность - ДОН" в "умных" счетчиках газа

MForum.ru
06.12.2021,
МТС договорилась с еще одним производителем "умных счетчиков" о поставке своих SIM-чипов NB-IoT. Новым партнером стала компания из Ростова-на-Дону - НПО "Турбулентность - ДОН". Эта компания создает приборы для учета потребления газа, в том числе "умные счетчики", которые не только ведут учет расхода газа, но также автоматически передают показания в снабжающую организацию. Использование таких приборов, кроме того, позволяет выявлять утечки газа.
«Умные счетчики собирают и обрабатывают данные в автоматическом режиме и могут синхронизироваться с биллингом управляющей компании. Это позволяет избежать ошибок при расчетах и сократит время на выставление счетов с нескольких дней до нескольких минут. Умные счетчики помогают бороться с мошенничеством. Нередко в многоквартирных домах можно столкнуться с разницей в показаниях индивидуальных и общедомовых приборов учёта, компенсировать которую порой вынуждены дисциплинированные потребители энергоресурсов. Чтобы избежать споров из-за разницы в показаниях, достаточно считывать данные по всем приборам учета одновременно, и в этом помогут умные приборы учета и технология NB-IoT», – отмечает председатель совета директоров ГК «Турбулентность - ДОН» Игорь Амураль.
«Интернет вещей применяется в различных сферах, но наиболее востребован в ЖКХ. С помощью IoT-системы можно оперативно обнаружить подтопление в подвалах, утечку газа, возгорание и даже незаконные проникновения в помещения. Умные устройства могут автоматически следить за исправностью лифтов и фиксировать дефекты в инженерном оборудовании дома. Чтобы IoT технологии активно внедрялись во всех отраслях, мы ежегодно расширяем покрытие специальной сети для интернета вещей NB-IoT МТС, запущенной в Ростовской области в 2018 году. В настоящее время к такой сети могут подключаться одновременно десятки тысяч устройств», – рассказывает директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.
Для МТС это не первый такой проект, ранее сообщалось о сотрудничестве с ОАО "НПП КП "Квант", которая выпускает "умные" счетчики расхода воды, также на базе SIM-чипов МТС.
Сеть NB-IoT компании МТС действует более, чем в 80 регионах страны. МТС использует платформу, позволяющую интегрировать в единую систему приборы учета и датчики, подключенные по технологиям: 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, NB-IoT.
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теги: телеком МТС SIM-чипы NB-IoT умные счетчики Турбулентность-ДОН
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