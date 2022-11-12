NB-IoT: IoT-устройства подключат через спутник

MForum.ru

NB-IoT: IoT-устройства подключат через спутник

12.11.2022, MForum.ru

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Компания Sateliot делает то, до чего не додумались операторы сотовой связи, занимающиеся темой интернета вещей и разворачивающие сети NB-IoT. Эти сети нужны для подключения к ним различных датчиков и сенсоров, которые позволяют автоматически собирать данные с различных устройств, будь то счетчики расхода, воды, тепла или электроэнергии или устройства, размещенные на подвижных объектах.

 

 

И если с подключением IoT устройств, расположенных в городах, сотовые сети справляются вполне успешно, то когда необходимо, например, отслеживать контейнер, перемещающийся через океан или через разные страны по железной дороге, операторы пасуют, т.к. наземные сети не обеспечивают сплошного покрытия территории планеты.

Для того, чтобы существенно расширить покрытие IoT, приблизить его к глобальному, и предназначено решение Sateliot.

Компания планирует запустить первый коммерческий спутник, который будет размещен на низкой околоземной орбите (LEO) в 1q2022 (в 2021 году был запущен испытательный спутник). Вывести первый коммерческий спутник в космос должна компания SpaceX.

Установленное на спутнике радиооборудование позволяет подключать через него наземные IoT-устройства (3GPP Rel-17), причем для этого не потребуется их модификация, что принципиально важно. В 2023 году компания планирует запустить не менее 4 таких спутников.

Sateliot создала партнерство с Amazon Web Services в рамках которого разрабатывается полностью виртуализированное облачное ядро 5G для обслуживания сети NB-IoT. Коммерческий доступ к нему, как ожидается, станет возможен во второй половине 2023 года.

Компания Sateliot не планирует самостоятельно работать с конечными заказчиками, она лишь обеспечит "глобальный IoT-роуминг" для операторов сотовой связи, которые заключат с ней контракты. Операторы получат возможность предлагать клиентам услугу IoT на всей территории, которая будет покрыта со спутников Sateliot. Кроме территорий тех стран, которые не пойдут на сотрудничество с Sateliot - такие страны наверняка найдутся, как получилось у StarLink с Россией, а может быть и наоборот, компания Sateliot не захочет сотрудничать с некоторыми странами.

Уже идет подготовка к необходимой технической интеграции инфраструктуры Sateliot с сетями Telefonica, Vivo, O2 и с рядом неназванных операторов в США, Австралии, а также ряде стран Европы, Ближнего Востока и Южной Африки. А всего уже около 500 компаний зарегистрировались в программе раннего внедрения, среди них - 40 IoT-операторов.

Sateliot пока что обещает подключения по цене всего в $1 в любой точке мира без ограничений.

Прекрасная идея, надеюсь, что с ее реализацией задержек не возникнет!

Источник: enterpriseiotinsights.com  

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теги: IoT NB-IoT спутниковая связь интернет вещей

© Алексей Бойко, MForum.ru

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