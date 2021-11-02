Российская электроника: НПП "Цифровые решения" представило российские контроллеры NAND флеш-памяти

MForum.ru
02.11.2021,
НПП «Цифровые решения» представило российские контроллеры NAND флеш-памяти, предназначенные для производства высоконадежных твердотельных накопителей с интерфейсом USB 3.0 и SATA 6Gb/s.
Разработка контроллеров и встроенного программного обеспечения, а также запуск серийного производства заняли 3 года. На данный момент разработчикам компании удалось достичь скорости чтения/записи контроллера USB до 275/300 Мбайт/с, а контроллера SATA до 370/370 Мбайт/с.
В настоящее время доступны контроллеры в металлокерамических корпусах для экстремальных диапазонов температур. Микросхемы производятся по 40-нм техпроцессу на фабрике TSMC, в качестве технологического партнера по корпуcированию и испытаниям выступает ЗНТЦ.
Любопытно, что подключение счетчиков газа имеет свою специфику, как правило, их подключают по радио на частоте 169 МГц, либо к сетям сотовой связи 2G/3G. В ближайшие годы грядет переход на новые типы подключений, например, в Италии впервые в Европе начали подключать газовые счетчики к сетям NB-IoT.
В связи с планами Европы все в большей степени использовать водород, ожидается, что вскоре возникнет спрос на соответствующие счетчики, которые будут отличаться конструкцией.
До конца 2021 года компания планирует получить серийные образцы контроллеров в пластиковом корпусе для индустриальных и коммерческих решений.
На базе контроллеров изготовлены демо-образцы USB флеш-накопителей и SSD 2.5", которые компания предоставляет для тестирования потенциальным потребителям.
Подробнее с продукцией НПП "Цифровые решения" можно ознакомиться на сайте компании.
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теги: российская электроника Цифровые решения контроллеры
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