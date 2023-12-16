Сотово-спутниковая связь: Rogers Communications и Lynk Global совершили звонок со спутника на мобильный телефон в Канаде

MForum.ru
16.12.2023,
Об этом пишет Mobile World Live. Использовались спутники LEO-группировки Lynk Global и лицензионные частоты сотовой связи, выделенные Rogers Communications.
Канадский оператор сотовой связи планирует запустить поддержку прямой сотово-спутниковой связи в 2024 году. Но, как и другие провайдеры, пока что начать собираются лишь с SMS, массовых уведомлений, M2M приложений. Лишь через какой-то неопределенный период услугу собираются начать расширять на поддержку голосовой связи и передачи данных.
Прежде всего, услуга будет ориентирована на отдаленные районы для повышения общественной безопасности, а также на сообщества, которые на сегодня остаются не подключенными в силу особенностей или удаленности соответствующих территорий. Это касается также национальных парков и сельских автомагистралей.
У оператора есть также партнерский договор со Starlink, что позволяет ему предоставлять услуги сотовой связи по всему побережью страны с использованием подключений базовых станций через терминалы Starlink.
Ранее в 2023 году Lynk Global объявила о партнерстве с оператором Palau National Communications Corp. (PNCC) с планами бета-тестирования SMS-сервиса, а затем заключила сделку с bmobile на Соломоновых островах.
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теги: сотово-спутниковая связь Lynk Global
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