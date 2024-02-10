Отключения сетей: T-Mobile откладывает отключение сети 2G

MForum.ru
10.02.2024,
Сеть 2G T-Mobile US в прошлом году обещали вывести из эксплуатации 2 апреля 2024 года, но у клиентов будет больше времени, чтобы подключиться к сети 5G. Компания пока не объявила новую дату отключения, но пояснила, что некоторые клиенты могут столкнуться с отсутствием покрытия 2G раньше, поскольку отключения некоторых сайтов 2G уже происходят.
T-Mobile решительно настроена на отключение 2G, поскольку собирается переиспользовать высвобождающиеся частоты под 5G.
Большинство клиентов этой сети пользуются как минимум терминалами 4G/LTE, но 2% клиентов по прежнему используют сеть 2G. Сравните с 12% в 2015 году. В октябре 2023 года T-Mobile предупредила, что начнет отключать 2G в 2024 году, предложив различные стимулы для отказа абонентов от 2G, в частности - скидки за переход и даже бесплатные устройства.
Вместе с тем, 2G все еще используется для M2M подключений. Многие из устройств, требующих подключения к сети сотовой связи в США были развернуты еще до 3G. Необходимость замены всех этих устройств или сотовых модемов в них на современные - тяжелая финансовая нагрузка для ряда участников рынка. Как оценивают в Wall Street, Journal в США насчитывается 451 тысяча банкоматов, которые не будут работать без сети 2G. Для пользователей таких устройств, отключение оператором сети 2G будет означать и отключение устройств, использующих эту сеть.
Клиенты все еще использующие только 2G, уже сталкивались со сбоями при попытках загружать данные и прерываниями вызовов, в том числе, в ситуациях, когда они пытались звонить по номеру 911.
Первый раз о планах выключения сети 2G T-Mobile уведомила клиентов еще в 2021 году. Уже тогда были предложены льготы тем, кто будет переходить на сеть LTE/5G, в частности, пообещав бесплатное обслуживание подключенных устройств. В июне 2022 года T-Mobile отключила сеть LTE Sprint, а в июле - сеть 3G.
Источник: cordcuttersnews
На ноябрь 2023 года 24 оператора в 15 странах завершили отключение сетей 2G, 52 оператора в 33 странах запланировали отключения сетей 2G.
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теги: отключения сетей 2G отключения сетей GSM
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