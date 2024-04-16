Связь в МКД: Билайн и ГК ФСК договорились о развитии услуг связи в ЖК Москвы в формате стратегического партнерства

MForum.ru
16.04.2024,
Казалось бы, операторам уже облегчили жизнь с новой версией закона, предусматривающей "свободный заход" в многоквартирные дома. Но, береженого, как говорится... - Билайн сообщает о договоренности с ГК ФСК о стратегическом сотрудничестве в области развития услуг мобильной связи на территории объектов недвижимости девелопера. В этом компания не одинока, операторы наперегонки заключают подобные союзы.
Что это дают такие договоренности?
Возможность для оператора еще на этапе застройки разместить и подключить телеком-оборудования. В выигрыше и оператор, и застройщик, и жильцы - на момент сдачи квартир достигается готовность оператора оказывать услуги любому абоненту.
Речь идет не только о возможности "осветить" дома покрытием сети сотовой связи снаружи, но и о развертывании indoor оборудования Билайн. Что заметно улучшает доступность услуг мобильной связи не только в квартирах, но и в шахтах лифтов и даже на подземной парковке.
Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (Билайн):
«Я рад, что в сотрудничестве с крупнейшими застройщиками Москвы у нас есть возможность предоставлять нашим клиентам качественный сервис в новых домах. Решить проблему доступности связи даже там, куда обычно не проникает сигнал из-за плотности стен или особенностей материалов, – задача, которую можно решить только в партнерстве. Наше оборудование создаст надежное покрытие мобильной сетью, а качество связи позволит клиентам компании пользоваться всеми необходимыми сервисами для работы, учебы или развлечений дома».
В феврале 2024 года договор о сотрудничестве с ГК ФСК заключила Tele2. У Билайн аналогичные договора действуют, например, с MR Group и с ГК Основа.
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теги: развитие сетей связь в МКД ВымпелКом Билайн билайн ГК ФСК
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