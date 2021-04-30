Связь в метро: История связи в подземке Санкт-Петербурга. 2021 год и немного предыстории

30.04.2021, MForum.ru

МТС вчера рассказала о развитии в метро Санкт-Петербурге. Но без нюансов. А они есть. Давайте вспомним об истории вопроса. Она началась далеко не вчера.

Изображение Peter H с сайта Pixabay

Метро в Санкт-Петербурге операторы строили (да, операторы любят этот термин, хотя они и не метростроевцы) не один год. Первым в метро северной столицы и уже сравнительно давно построился МегаФон - с использованием излучающего кабеля. Тогда все было сделано "по уму", на современных технологиях, разве что опорная сеть не отличалась высокими пропускными скоростями, наверное считалось, что тяжелого трафика пассажиры не нагенерят. Время показало, что это не так, что люди в метро любят не только пользоваться мессенджерами, но и смотреть видео со стриминговых платформ.

Пока шла та стройка, остальные операторы считали, что кабель прокладывается в общих интересах "большой четверки", была соответствующая договоренность, но затем оказалось, что это не так. Разочарованные участники проекта даже в суд подали и какое-то время шли процессы. Но фактом осталось то, что МегаФон пользуется плодами своей стройки самостоятельно.

Опоздавшие на пару лет со стройкой остальные операторы прикинули варианты и решили, что будут строиться в питерском метро вскладчину, на троих. Не то, чтобы они однозначно склонялись к этому варианту, как к оптимальному, просто метро было категорически против, чтобы каждый из них городил свою отдельную инфраструктуру. Как ни странно это звучит, места в туннелях мало и 4 дополнительных кабеля кроме тех, что уже занимают там все стены, администрация метро получить не хотела.

Наученные горьким опытом, операторы на этот раз не стали выбирать застройщиком кого-то одного, а поделили метро на три части и договорились, что каждый будет строить сеть на своих линиях, а затем позволит пользоваться своей инфраструктурой двум другим участникам "колхоза". Благо законодательство RAN sharing дозволяет и от них даже не потребовали создавать "единого инфраструктурного оператора". Стройка пошла втрое более высокими темпами и обошлась заметно дешевле. Бюджетнее окажется и эксплуатация сети, так как все общие операционные расходы будут делиться на троих.

Сегодня Билайн рассказал, что свои две линии завершит в первые месяцы лета 2021 года. Процитирую Валерия Шоржина, исполнительного вице-президента по технике, Вымпелком:

Мы строим питерское метро совместно на трех операторов (Прим АБ: МТС, Билайн и Tele2), каждый из участников "кооператива" строит свою часть, а затем все будут совместно эксплуатировать построенной инфраструктурой (в режиме RAN-sharing). На долю Билайн приходится 2 ветки - станции и тоннели. Свою часть закончим, думаю, в июне 2021 года. Связь включаем не дожидаясь завершения общего проекта, на части веток она уже появилась.

Инвестиции в развитие в питерском метро - более 1 млрд руб, это общий объем, освоение которого началось еще в 2020 году и продолжается сейчас в 2021 году. То есть часть от этого миллиарда входит в общий объем инвестиций на 2021 год.

МТС выпустила пресс-релиз, где рассказывает о обеспечении своих двух линий - "Лахтинско-Правобережной" (оранжевой) и "Московско-Петроградской" (синей). О том, что проект освоения метро совместный, оператор не упоминает.

Итак, что сделала МТС в метро Санкт-Петербурга:

"Московско-Петроградскую" линию обеспечили связью и интернетом в декабре 2020 года.

"Лахтинско-Правобережную" линию - в 2021 году.

Оператор заявляет, что пиковые скорости достигают 250 Мбит/c. Сеть МТС развернута не только на платформах, но также в вестибюлях и на экскалаторах. Насчет тоннелей сказано туманно - "связь МТС в большинстве тоннелей Петербургского метрополитена появится в течение года". Как это понимать? То ли, что в течение года - это когда партнеры по проекту запустят свои сегменты и RAN-шеринг заработает в полную силу, то ли, что МТС также пока что не обеспечила покрытие в тоннелях "своих" двух линий и соответствующие работы будут тянуться еще несколько месяцев. Скорее всего речь идет все же о партнерах, ведь МТС обеспечила связь на перегонах синей линии еще в декабре 2020 года. Стоило как-то четче высказаться.

Оборудование МТС в тоннеле метро Санкт-Петербурга, фото пресс-службы МТС

Построенная система способна работать с использованием диапазонов 800, 900, 1800, 2100 и 2600 (FDD + TDD) МГц. Сейчас поддержка LTE обеспечена в диапазонах 1800, 2600 FDD (b7) и 2600 TDD (b38). В других частотных диапазонах запущена поддержка технологий UMTS и GSM, рассказали в МТС, что позволяет обслужить абонентов, которые пока что не перешли на смартфоны с поддержкой LTE. По мере обновления парка абонентских устройств, МТС планирует переводить под LTE и другие частотные диапазоны.

«Перед стартом проекта мы изучили опыт наших международных коллег, протестировали подобные системы в метрополитенах крупнейших мегаполисов — Москвы, Гонконга, Дубая, Рима, железнодорожных тоннелях в Альпах. Так мы смогли учесть преимущества и недостатки имеющихся систем. К примеру, при проектировании системы наши инженеры разработали абсолютно новые крепления кабеля и опоры для установки оборудования с учётом всех требований метрополитена. В декабре прошлого года 5G-ready сеть МТС появилась в перегонах «синей» линии метрополитена, и мы уже видим стабильный рост трафика на протяжении всей ветки. Строящаяся новейшая система позволяет нам быстро реагировать на растущие потребности абонентов и, при необходимости, локально расширять сеть», — сообщил в своем аккаунте директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Общую сумму инвестиций в проект в питерской подземке МТС не раскрывает, но исходя из того, что объем работ компании сравним с тем, что делает на своих линиях Вымпелком, можно предположить, что каждый из партнеров вложит примерно по 1 млрд. Итого 3 млрд на троих. Было бы интересно сравнить с затратами МегаФона, который построил аналогичную сеть в одиночку. И получившиеся в итоге параметры сетей - средние скорости, бесшовность покрытия.

Мобильный интернет и голосовая связь в метро Санкт-Петербурга наконец-то будет представлена каждым из четырех операторов где-то к середине лета 2021.

У МегаФона, очевидно, затраты на обеспечение связи в питерском метро должны быть выше, но, с другой стороны, оператор имел значительную фору во времени и, возможно, успел капитализировать свои инвестиции. Кстати, срок жизни излучающего кабеля в тоннелях метро недолог, так что МегаФону придется опять инвестировать в его замену или во внедрение каких-то иных технологий в метро Санкт-Петербурга. Не окажется ли, что выигрыш в прошлом обернется значительными расходами в настоящем и будущем? Ведь строить в одиночку существенно дороже, чем в режиме шеринга. С другой стороны, сетью одного хозяина намного проще управлять. Кто знает, окажутся ли участники колхоза одновременно готовы к необходимым инвестициям в развитие сети, когда они понадобятся. В мире модель шеринга встречается намного реже, чем параллельное строительство каждым из операторов, и это о многом говорит. --

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теги: телеком связь в метро Санкт-Петербург МТС Билайн МегаФон Tele2