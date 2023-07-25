B2B: ВымпелКом договорился с Основой о раннем доступе к новой застройке

MForum.ru
25.07.2023,
ГК Основа - один из крупных российских застройщиков. В случае с новой застройкой есть проблема - телеком-компании попадают на объекты, как правило, уже после их сдачи в эксплуатацию. И затем приходится тратить немалые усилия для обеспечения связи в новом жилом комплексе или в объектах коммерческой недвижимости.
Одно из решений - договориться с застройщиком о том, чтобы сотрудники телеком-оператора могли проводить необходимые работы по подготовке объекта к подключению к телеком-услугам еще на этапе застройки. Что позволяет на момент сдачи квартир или помещений обеспечивать необходимые услуги связи.
Именно этим путем идут крупные российские операторы. В частности, ВымпелКом планомерно заключает соответствующие соглашения, можно вспомнить, например, заключение договора с MR Group. Сегодняшняя новость - еще об одном таком партнерстве, о сотрудничестве договорились ВымпелКом и ГК Основа.
Соглашение дает оператору не только ранний доступ на сооружаемый объект. Оно также предусматривает возможность для оператора по установке indoor-решений в таких локациях, как шахты лифтов, на подземных парковках, на высоких этажах зданий и т.п.
Первыми объектами в рамках сотрудничества станут: квартал МИРАПОЛИС на проспекте Мира, комплекс Nametkin Tower на юго-западе Москвы, квартал VERY на Миклухо-Маклая, ЖК «UNO.Старокоптевский», а также перспективный проект ГК «Основа» на Силикатном проезде.
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теги: Вымпелком билайн B2B застройщики связь в помещениях партнерства
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