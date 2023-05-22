Партнерства: ВымпелКом и MR Group стали партнерами в развитии услуг связи в Москве

MForum.ru
22.05.2023,
Телеком-оператор и застройщик договорились о партнерстве в области развития услуг связи, ИТ-технологий и услуг на территории ЖК застройщика. Как ожидается, это обеспечит улучшение качества связи для жителей.
Застройщик еще на этапе строительства предусматривает место для размещения телеком-оборудования, создает необходимые коммуникации, что упрощает работу технических специалистов оператора по размещению, подключению и настройки оборудования.
Этот подход позволил билайну заметно улучшить качество покрытия сети 4G/LTE на территории 5 жилых комплексов: D1, Discovery, Discovery Park, «Фили Сити» и «Селигер Сити». Это почти 8 тысяч квартир, в которых проживает до 32 тысяч человек.
Доступ к сети мобильной связи организуется не только в квартирах, но также в подземном паркинге, в шахтах лифтов.
Компании договорились также о ряде других совместных проектов, в частности, о сотрудничестве в области видеонаблюдения и "умного дома".
Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): "Наше сотрудничество с MR Group позволит решить насущную проблему новых жилых комплексов – обеспечение качественного покрытия на всей территории до заселения. И мы намерены масштабировать его как на новые, так и на сданные жилые комплексы застройщика".
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теги: Москва Московский регион Вымпелком билайн партнерства indoor
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