Партнерства: ВымпелКом и MR Group стали партнерами в развитии услуг связи в Москве

22.05.2023, MForum.ru

Телеком-оператор и застройщик договорились о партнерстве в области развития услуг связи, ИТ-технологий и услуг на территории ЖК застройщика. Как ожидается, это обеспечит улучшение качества связи для жителей.

Застройщик еще на этапе строительства предусматривает место для размещения телеком-оборудования, создает необходимые коммуникации, что упрощает работу технических специалистов оператора по размещению, подключению и настройки оборудования.

Этот подход позволил билайну заметно улучшить качество покрытия сети 4G/LTE на территории 5 жилых комплексов: D1, Discovery, Discovery Park, «Фили Сити» и «Селигер Сити». Это почти 8 тысяч квартир, в которых проживает до 32 тысяч человек.

Доступ к сети мобильной связи организуется не только в квартирах, но также в подземном паркинге, в шахтах лифтов.

Компании договорились также о ряде других совместных проектов, в частности, о сотрудничестве в области видеонаблюдения и "умного дома".

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): "Наше сотрудничество с MR Group позволит решить насущную проблему новых жилых комплексов – обеспечение качественного покрытия на всей территории до заселения. И мы намерены масштабировать его как на новые, так и на сданные жилые комплексы застройщика".

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Москва Московский регион Вымпелком билайн партнерства indoor

--