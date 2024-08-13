indoor: Сотовая связь в многоэтажках: выше - хуже

MForum.ru
13.08.2024,
Несмотря на усилия, предпринимаемые операторами сотовой связи по решению проблем со связью на высоких этажах домов, проблема остается существенной настолько, чтобы влиять на выбор абонентами оператора. В компании Vigo проанализировали мощность сигнала и активность использования мобильной связи и интернета в 5 крупных московских МЖК.
Качество услуг в Vigo оценивали по мощности сигнала в децибел-милливаттах. Это единицы, относящие абсолютный уровень сигнала к мощности в 1 мВт, - чем выше значение или чем оно менее отрицательное, тем мощнее сигнал. Мощность сигнала не всегда прямо определяет качество услуги, но и такая метрика имеет право на жизнь, когда речь идет о качестве покрытия.
Как показали исследования, ухудшение качества услуг идет плавно, начиная с первых этажей и выше. Чем выше – тем хуже качество услуг. Разница значительная, если говорить о мощности сигнала в мВт и о ЖКХ, где не применялось специальное оборудование для улучшения качества услуг, то на нижних этажах мощность сигнала выше в 3 раза, чем на 10-м и в 5-6 раз выше, чем на 20-м и выше.
В таблице приведены данные для секций МЖК с 10-го по 20-й этаж. Пятым МЖК, где проводилось исследование был Дискавери Парк, но в нем не оказалось явного победителя среди операторов.
В компании связывают заметную разницу результатов прежде всего с тем – использовалось ли тем или иным оператором оборудование, позволяющее усилить (ретранслировать) сигнал. Это, впрочем, лишь один из возможных методов обеспечения качества связи на высоких этажах. Другие – это обустройство indoor покрытия, например, на основе DAS (распределенной антенной системы), применение фемтосот (этот вариант явно не пошел в массы), направление отдельных секторов антенной системы базовой станции специально на определенный блок этажей.
На решение задачи по обеспечению связи на высоких этажах (примерно от 10-го и выше), операторам связи необходимо тратить дополнительные ресурсы. Можно, конечно, на это «забить», но как утверждают в Vigo, это оборачивается потерей абонентов в пользу тех операторов, которые о качестве связи позаботились.
Так, в Метрополии и Пресня Сити распределение абонентов смещено, соответственно, в пользу Tele2 в Метрополии и МТС в Пресня Сити, с долями в 40%, хотя средние доли этих операторов на Московском рынке оцениваются Vigo в 29% у МТС и в 23% у Tele2. Оценка доли пользователей МегаФон в Сердце столицы – 35% при средней по Москве доле в 21%.
Для тех, кто удивился необычным оценкам долей рынка по абонентам на московском рынке, поясню, что эти 29% у МТС, 23% у Tele2 и 21% у МегаФон - это "доля абонентов, активно использующих интернет-сервисы банка, название которого компания не раскрывает". Весьма специфичная метрика, которая конечно тоже имеет право на жизнь, но вряд ли позволяет судить о числе абонентов, например. Платформа Aura позволяет оценивать операторов по таким вот тонким срезам, буквально на уровне отдельных приложений.
Вполне очевидно, что жителям ЖКХ настолько небезразлично качество услуг мобильной связи в квартире, что это становится стимулом к выбору того оператора, который обеспечивает услуги лучшего качества.
Для анализа данных в Vigo используют платформу Aura, позволяющую анализировать обезличенные данные, собираемые с абонентских устройств через приложения сервисов.
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теги: качество услуг indoor связь в домах связь в многоэтажных домах связь в МЖК Vigo
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