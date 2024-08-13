indoor: Сотовая связь в многоэтажках: выше - хуже

MForum.ru

indoor: Сотовая связь в многоэтажках: выше -> хуже

13.08.2024, MForum.ru

Несмотря на усилия, предпринимаемые операторами сотовой связи по решению проблем со связью на высоких этажах домов, проблема остается существенной настолько, чтобы влиять на выбор абонентами оператора. В компании Vigo проанализировали мощность сигнала и активность использования мобильной связи и интернета в 5 крупных московских МЖК.

Качество услуг в Vigo оценивали по мощности сигнала в децибел-милливаттах. Это единицы, относящие абсолютный уровень сигнала к мощности в 1 мВт, - чем выше значение или чем оно менее отрицательное, тем мощнее сигнал. Мощность сигнала не всегда прямо определяет качество услуги, но и такая метрика имеет право на жизнь, когда речь идет о качестве покрытия.

Как показали исследования, ухудшение качества услуг идет плавно, начиная с первых этажей и выше. Чем выше – тем хуже качество услуг. Разница значительная, если говорить о мощности сигнала в мВт и о ЖКХ, где не применялось специальное оборудование для улучшения качества услуг, то на нижних этажах мощность сигнала выше в 3 раза, чем на 10-м и в 5-6 раз выше, чем на 20-м и выше.

 

 

В таблице приведены данные для секций МЖК с 10-го по 20-й этаж. Пятым МЖК, где проводилось исследование был Дискавери Парк, но в нем не оказалось явного победителя среди операторов.

В компании связывают заметную разницу результатов прежде всего с тем – использовалось ли тем или иным оператором оборудование, позволяющее усилить (ретранслировать) сигнал. Это, впрочем, лишь один из возможных методов обеспечения качества связи на высоких этажах. Другие – это обустройство indoor покрытия, например, на основе DAS (распределенной антенной системы), применение фемтосот (этот вариант явно не пошел в массы), направление отдельных секторов антенной системы базовой станции специально на определенный блок этажей.

На решение задачи по обеспечению связи на высоких этажах (примерно от 10-го и выше), операторам связи необходимо тратить дополнительные ресурсы. Можно, конечно, на это «забить», но как утверждают в Vigo, это оборачивается потерей абонентов в пользу тех операторов, которые о качестве связи позаботились.

Так, в Метрополии и Пресня Сити распределение абонентов смещено, соответственно, в пользу Tele2 в Метрополии и МТС в Пресня Сити, с долями в 40%, хотя средние доли этих операторов на Московском рынке оцениваются Vigo в 29% у МТС и в 23% у Tele2. Оценка доли пользователей МегаФон в Сердце столицы – 35% при средней по Москве доле в 21%. 

Для тех, кто удивился необычным оценкам долей рынка по абонентам на московском рынке, поясню, что эти 29% у МТС, 23% у Tele2 и 21% у МегаФон - это "доля абонентов, активно использующих интернет-сервисы банка, название которого компания не раскрывает". Весьма специфичная метрика, которая конечно тоже имеет право на жизнь, но вряд ли позволяет судить о числе абонентов, например. Платформа Aura позволяет оценивать операторов по таким вот тонким срезам, буквально на уровне отдельных приложений.

Вполне очевидно, что жителям ЖКХ настолько небезразлично качество услуг мобильной связи в квартире, что это становится стимулом к выбору того оператора, который обеспечивает услуги лучшего качества.

Для анализа данных в Vigo используют платформу Aura, позволяющую анализировать обезличенные данные, собираемые с абонентских устройств через приложения сервисов.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: качество услуг indoor связь в домах связь в многоэтажных домах связь в МЖК Vigo

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

09.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Москве - улучшено качество связи в ТРЦ Кузьминки Молл / MForum.ru

18.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 ускорила развертывание indoor сетей в зданиях и сооружениях / MForum.ru

31.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Новосибирске - мобильный интернет стал быстрее в левобережных Ленинском и Кировском районах / MForum.ru

21.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Москве - улучшена связь в ТРЦ Небо в Солнцево / MForum.ru

21.05. [Новости компаний] ЦОД: ВымпелКом станет крупным клиентом ЦОД Key Point в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

13.08. [Новинки] Анонсы: Realme C63 5G на базе Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: официально представлен Infinix Xpad оснащенный 11-дюймовым дисплеем и LTE / MForum.ru

12.08. [Новинки] Слухи: Глобальная модель Samsung Galaxy A16 5G замечена на Geekbench с SoC Dimensity 6300 / MForum.ru

09.08. [Новинки] Анонсы: Vivo TWS 3e – недорогие наушники с шумоподавлением / MForum.ru

08.08. [Новинки] Анонсы: OnePlus Open получил новую версию Apex Edition / MForum.ru

08.08. [Новинки] Компоненты: Mediatek анонсировала Helio G100 со знакомым набором характеристик / MForum.ru

08.08. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) дебютирует с двухслойным OLED экраном / MForum.ru

07.08. [Новинки] Анонсы: Тонкие смартфоны Vivo V40 и V40 Pro представлены официально / MForum.ru

07.08. [Новинки] Анонсы: Представлен дешевый смартфон Lava Yuva Star с Android 14 Go / MForum.ru

06.08. [Новинки] Слухи: Realme готовится показать технологию быстрой зарядки мощностью 300 Вт / MForum.ru

06.08. Анонсы: Представлен Huawei Nova Flip с 6.94-дюймовым LTPO OLED экраном, АКБ 4400 мАч и зарядкой 66 Вт / MForum.ru

05.08. [Новинки] Слухи: iQOO представит iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro 21 августа в Индии / MForum.ru

05.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфонах OnePlus Ace 5 / MForum.ru

05.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 40X 5G с Dimensity 6300 и 108Мп камерой / MForum.ru

02.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Poco Buds X1 с 40 дБ ANC и 12,4-миллиметровыми титановыми драйверами / MForum.ru

02.08. [Новинки] Анонсы: Poco M6 Plus получил Snapdragon 4 Gen 2 AE и 108 Мп камеру / MForum.ru

02.08. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 50 – самый тонкий защищенный смартфон / MForum.ru

01.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфонах Pixel 9 / MForum.ru

01.08. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) Plus получил новый чипсет и улучшенную сэлфи-камеру / MForum.ru

31.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации раскладушки Huawei Nova Flip / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: