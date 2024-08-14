Опросы: МТС утверждает, что 70% россиян хотели бы сохранять записи телефонных разговоров

14.08.2024, MForum.ru

Основание для такого мнения - проведенный МТС среди 2000 абонентов опрос, данные которого демонстрируют, что 70% опрошенных хотели бы иметь возможность записывать разговоры, особенно с коллегами. Из них 37% хотели бы располагать записью разговоров, чтобы напомнить коллегам о договоренностях, а 41% - чтобы не забывать важные детали.

Опрос показал, что больше всего россиян раздражают звонки с неизвестных номеров - это признают 54% опрошенных. Второй по значимости фактор - ожидание звонка с неизвестного номера, что заставляет в этот период принимать все вызовы подряд. На третьем месте - долгие разговоры, что чаще раздражает людей старше 45 лет.

Многие недовольны звонкам по вопросам, которые можно было бы решить без телефонного разговора, а еще - ситуации, когда знакомые не берут трубку. Противоречиво? Порядка 44% опрошенных после пропущенного вызова ищут данные о номере в интернете. Более половины женщин записывают номер в телефонную книгу со специальными пометками.

Молодежь чаще других категорий людей уточняет, удобно ли собеседнику разговаривать, 37% опрошенных в возрасте 18-24 лет. Это культура слабее среди 25-45 - летних, на 15%. А среди людей 45+ таких только 20%. Более половины опрошенных не перезванивает на пропущенные вызовы с неизвестных номеров.

В приложении Мой МТС для пользователей Android доступна возможность записывать разговоры "в одно касание" (платная услуга - с оплатой 100 рублей в месяц), поддерживается и функционал VoWi-Fi, незаменимый там, где есть Wi-Fi, но нет сотового покрытия или его качество оставляет желать лучшего, либо в местах с особенностями связи - как, например, высокие этажи зданий, где не обеспечено качественное indoor покрытие. Услугу записи вызовов обещают распространить и на iOS.

«До конца 2024 года планируется добавление новых технологических продуктов, которые дадут возможность пользователям посмотреть по-новому на привычную голосовую связь, например, первого в мире голосового ассистента, работающего прямо в звонке», – подчеркнул вице-президент по цифровым продуктам МТС Максим Лаптев.

Самая большая доля респондентов, ответивших, что телефон — это лучшее средство, чтобы решить вопрос, оказалась в СЗФО (58%). А что телефон — это лучший метод поддерживать личный контакт - ДВФО (73%). В ЮФО таких людей оказалось 48% и 69% соответственно.

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теги: МТС запись разговоров услуги опросы

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