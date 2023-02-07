B2B: МегаФон сообщает о готовности отечественного решения "Корпоративная АТС"

MForum.ru
07.02.2023,
В последнее время на слуху чаще решения ВАТС, виртуальных АТС на базе облачных сервисов, удобные услуги для малого и среднего бизнеса, т.к. они позволяют организовать корпоративную АТС без затрат на оборудование, причем с самыми разнообразными функциями. Корпоративные АТС ориентированы, прежде всего, на крупный бизнес. Соответствующее ПО может устанавливаться в контуре компании, на ее собственные серверы. Как правило, корпоративные АТС позволяют подключать больше сотрудников, объединять внутреннюю систему телефонии с контактными центрами, опять же в одном периметре.
Сервис "Корпоративная АТС" от МегаФон позволяет не только организовать телефонную связь в крупных компаниях, но и обустроить работу контактного центра. Сервис построен на основе отечественного ПО и включен в реестр Минцифры. На него можно перейти с аналогичных зарубежных сервисов - на сегодня тема актуальна.
"Корпоративная АТС" позволяет объединить территориально распределенные структуры в единую телефонную сеть, организовать работу корпоративных контактных центров, включая аутсорсинговые.
Сотрудника контактных центров доступны система записи и оценки разговора, визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и расписанию с возможностью переключения между установленными сценариями ответа. Можно установить неограниченное количество сценариев переадресации, голосовое меню (IVR) позволяет эффективно распределять входящие вызовы, что снижает количество пропущенных звонков и нагрузку на операторов.
«Стабильная связь и современные коммуникационные сервисы сегодня служат основой построения эффективных бизнес-коммуникаций. Благодаря интеграции с любыми CRM-системами и программным обеспечением от разных производителей, «Корпоративная АТС» собирает в едином решении всю необходимую информацию – историю обращений и заказов, запись разговоров и статистику, помогая поддерживать высокую скорость обслуживания клиентов. Функционал платформы можно дополнить другими решениями МегаФона, например, подключить голосовых роботов и системы распознавания и синтеза речи Speech-to-Text», - говорит Кирилл Самошонков, директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.
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теги: корпоративные АТС МегаФон
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