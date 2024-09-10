Искусственный интеллект: Услуги: МТС представила функцию "второго пилота" на основе ИИ в сервисах онлайн-коммуникаций МТС Линк

10.09.2024, MForum.ru

Помощник способен напоминать об итогах прошедших онлайн-встреч, может найти нужную запись, составить информационную сводку по заданной теме, а также выделить ключевые моменты обсуждений в чате. В основе помощника - генеративная нейросеть.

Запрос к ИИ-помощнику МТС Линк можно формулировать в свободной форме, как при обращении к любому GPT-ассистенту. Например, если спросить "Какие решения были приняты на моих встречах на прошлой неделе?", будет выдан краткий обзор всех договоренностей.

Ответы будут основаны на основе всех онлайн-мероприятий, где присутствовали пользователи и где была включена авторасшифровка. Интересная цифра - по данным МТС Линк, на каждые 100 деловых онлайн встреч приходится около 30 просмотров их записей. В среднем менеджеры присутствуют на 3-5 встречах в день. ИИ помощник может сократить число просмотров записей, сэкономив время человека.

В корпоративном мессенджере МТС Линк Чаты, помощник сокращает время чтения длинных переписок. ИИ выделяет ключевые моменты обсуждений в тредах, формирует итоги с тезисами. Они публикуются в конце переписки, видит их только пользователь, который их запросил. На создание итогов ИИ помощник тратит в среднем 1-5 секунд.

Функция особенно полезна, когда сотрудник возвращается к рабочим чатам после какого-то периода отсутствия, так можно быстро войти в ход событий.

Для пользователей МТС Линк Чатов - ИИ помощник уже доступен, в МТС Линк Встречах - предоставляется по запросу в службу техподдержки. В МТС обещают расширить набор сценариев применения ИИ-помощника. В частности, он сможет подсказать, кто из коллег сможет ответить на тот или иной вопрос - на основе анализа всех встреч сотрудников компании.

«Российские компании не только активно переходят на российские решения для онлайн-коммуникаций, но и ждут от них функций, позволяющих увеличивать продуктивность сотрудников и экономить самый ценный невозобновляемый ресурс — время. Мы провели ряд исследований, которые подтвердили востребованность ИИ-помощника, помогли определить основные сценарии его применения и выстроить логику нейросетевой модели. Например, 32% опрошенных отметили, что никогда не читают пропущенные треды после отпуска, а 56% отметили вау-эффект от возможности моментально выделять главное из чатов. Мы продолжаем изучать запросы рынка и планируем внедрить искусственный интеллект во все элементы экосистемы МТС Линк», — отмечает руководитель направления гибридных коммуникаций МТС Линк Дмитрий Крюков.

ИИ-помощник дополнит другие инструменты на основе ИИ, которые появились в МТС Линк ранее: автоматическое подведение итогов встречи, текстовую расшифровку и видеохайлайты. Последние, в частности, демонстрируют 75-процентную точность выбора ключевых моментов встреч, утверждает МТС.

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теги: МТС искусственный интеллект B2B услуги ИИ-помощники

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