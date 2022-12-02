Услуги: МТС расширяет возможности для геймеров. А на высокопроизводительных ПК можно будет заработать

MForum.ru
02.12.2022,
МТС вновь радует новым и неожиданным сервисом. На этот раз, оператор запустил децентрализованную игровую платформу МТС Fog Play.
Fog - на английском "туман", речь идет о так называемом "туманном" гейминге. "Туманность" сервису придает то, что для игр задействованы частные ПК тех владельцев, которые располагают достаточно производительным оборудованием и достаточно устойчивым интернет-подключением. Такие пользователи могут заработать на аренде, сдавая мощности своих компьютеров. Это позволяет пользователям, не располагающим достаточно мощным устройством, запускать "тяжелые" игры на смартфонах, планшетах, ТВ-приставках и ноутбуках. Максимально - до 4К и до 60 fps.
Прогресс сохраняется в облачном хранилище "МТС. Вторая память", что дает возможность продолжать ее с того же момента при следующем сеансе игры. Функция облачного сохранения пока что работает в тестовом режиме и совместима не с каждой игрой.
Можно подключать к сервису геймпад или использовать виртуальный джойстик.
Выбор доступных компьютеров - за пользователями. Видна модель процессора, видеокарты, объем ОЗУ, задержка сигнала и стоимость аренды. Если игровой опыт не понравится, можно завершить сеанс в течение 5 минут после запуска и деньги вернутся на карту.
Для подключения к сети своего "железа" понадобится заявка на сайте. Также необходимо создать гостевую учетную запись в Windows, скачать популярные игры, установить софт от МТС, необходимый для подключения к сервису. На сайте есть пошаговая инструкция.
Размер арендной платы владельцы ПК могут установить самостоятельно. Минимальные требования - видеокарта NVidia GTX 1070 или AMD Radeon 580 и выше; ОС Windows 10 / 11, скорость от 20 Мбит/c на входящее и исходящие соединение. В личном кабинете видно количество и длительность игровых сессий. Можно выводить заработанные на аренде деньги.
«Создание МТС Fog Play — первый шаг к МТС к интернету Web3, где крупная компания выступает не единым хранилищем данных, а становится проводником между децентрализованной сетью пользователей. Распределенная система решает проблему классического облачного гейминга, где дата- центры расположены слишком далеко от многих игроков. Децентрализация позволяет установить сервер практически в каждый район в городе — чем больше пользователей будет подключено к “туманному” сервису, тем ниже будет задержка сигнала» — отметил директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков.
Очень интересное начинание на уровне идеи. Децентрализация - это будущее, как и взаимное оказание услуг. Теперь еще бы посмотреть, насколько идею не извратят "хитро... умные" пользователи, из-за которых сгорело немало хороших идей.
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теги: МТС услуги гейминг туманный облачный
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