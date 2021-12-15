Гейминг: Билайн запустил локальный сервер G-Core Labs в Южно-Сахалинске

MForum.ru
15.12.2021,
Любители гейминга очень не любят любые "тормоза". Самое главное - это конечно "пинг", время, которое требуется пакетам данных на перемещение от компьютера к серверу или обратно. Но и для скачиваний обновлений, приложений и дистрибутивов также желательно, чтобы делать это можно было быстро, без задержек. Чтобы сократить объемы трафика и ускорить закачки, сейчас принято создавать "зеркала" или локальные сервера. Силами специалистов ВымпелКом (бренд билайн) сервера G-Core Labs запустили в Южно-Сахалинске.
Доля трафика, приходящегося на G-Core Labs в сети ШПД Сахалина вышла и пока что удерживается на уровне 10%, при том, что средний показатель по стране - 3.5%
Процесс настройки серверов занял несколько месяцев, в этом проекте специалисты билайн стали "удаленными руками" для коллег из G-Core Labs - на месте устанавливали сервера и необходимую инфраструктуру.
Новые сервера могут страховать и дополнять работу серверов G-Core Labs на материке, примерно раз в неделю Южно-Сахалинский кластер раздает трафик абонентам Хабаровска и ряда других городов, что снижает нагрузку на магистральные каналы, поскольку трафик идет в менее загруженном направлении, чем при обычной схеме работы. Такая необходимость случается в моменты массовых обновлений популярных игр или программ, когда наблюдается максимальная востребованность трафика из всех кластеров на пике их пропускной способности.
Трафик с сервера G-Core Labs занял вторую строчку рейтинга по объемам скачиваемой информации в сети домашнего интернета компании ВымпелКом в Южно-Сахалинске.
Первую строку рейтинга по трафику удерживает Meta (Instagram, Whatsapp, facebook), второе у G-Core Labs, третье - Google с основной долей трафика, приходящейся на Youtube.
Константин Колесов, руководитель по стратегическому развитию передачи данных Блока по операторскому бизнесу билайн:
«Установка локального сервера позволяет абонентам практически моментально загружать в телефоны и PC всю необходимую скачиваемую информацию, а не ждать, пока она преодолеет все расстояния. Высокая скорость - это залог отличной работы онлайн-приложений, а также оперативной загрузки дистрибутивов. Современные программы и игры могут занимать сотни гигабайт, но долгая их загрузка - это уже моветон, который не может себе позволить современная высокотехнологичная компания».
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теги: гейминг G-Core Labs билайн Вымпелком
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