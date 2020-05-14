Гейминг: МегаФон расширяет предложения для гейминга в рамках сотрудничества с MY.GAMES

MForum.ru
14.05.2020,
МегаФон объявляет о партнерстве с международным игровым брендом MY.GAMES. В рамках этого сотрудничества пользователям портала МегаФон Игры стали доступны эксклюзивные наборы, обеспечивающие преимущества в онлайн-играх.
В частности, на портале МегаФон Игры появились наборы современного оружия и снаряжения для игр Crossfire и Warface. Для Warface, например, можно приобрести "Расширенный набор новичка" и оружие из серии "Импульс", причем это оружие эксклюзивно доступно только для пользователей сервиса МегаФона.
Игрокам в ArcheAge доступны скидки на покупку питомцев, орудий для землевладельцев, костюмы и другие предметы, объединенные в тематически наборы, например "Костюм и питомец".
Оплачивать покупки можно со счета мобильного.
«Интерес к играм в последние недели непрерывно растет. У пользователей появилось больше времени дома, в том числе и на отдых. Посещаемость портала МегаФон Игры увеличилась в 2,5 раза, - отмечает Андрей Кушнарев, генеральный директор МегаЛабс. - Партнерство с MY.GAMES – очередной шаг в развитии нашего игрового направления. Расширяя цифровую полку, добавляя новые продукты, мы предлагаем больше возможностей нашим пользователям – и новичкам, и опытным геймерам».
«Мы очень рады тому, что клиенты МегаФона смогут проводить время за любимыми играми с еще большим комфортом. Такое сотрудничество открывает перед игроками новые возможности, а нам позволяет позаботиться о них — особенно сейчас, в период, когда лучше оставаться дома и общаться с друзьями по сети или мобильной связи», — прокомментировал новость Василий Магурян, CEO MY.GAMES.
Портал МегаФон Игры предлагает абонентам различные игры с упрощенной авторизацией и возможностью оплаты со счета мобильного. В частности, на площадке представлены игры Blizzard Entertainment: Diablo, Overwatch, World of Warcraft и так далее.
Также портал предлагает пакеты "несгораемого" игрового времени на облачном сервисе Loudplay. В рамках предложенных тарифах можно играть в Dota 2, Counter Strike, PUBG, Watcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcreaft.
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теги: МегаФон гейминг онлайн-гейминг облачный гейминг
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