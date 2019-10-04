Телеком: Конспекты. Дмитрий Точилин, МегаФон, о развитии 5G компанией

MForum.ru

Телеком: Конспекты. Дмитрий Точилин, МегаФон, о развитии 5G компанией

04.10.2019, MForum.ru

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Сегодня в рамках открытия М.Видео Electronics Show 2019 прошла пресс-конференция "Единая база данных и пилотные зоны 5G в Москве". Вашему вниманию - конспект выступления Дмитрия Точилина, руководителя по архитектуре радио и опорной сети ПАО «МегаФон».

Чтобы оказаться здесь и сейчас, нам пришлось пройти немалый путь.

Свои достижения мы многократно освещали, писали о них. На слайде перечислено, что мы показывали. В Москве у нас запущены пилотные зоны 5G, и мы сейчас ориентированы на создание сервисов, которые могли бы работать на сетях 5G.

Наше отношение к 5G - это не просто "точка на карте", это какой-то сервис, который должен быть развернут. Мы развернули 5G, как службу "умного города" и убеждены, что, прежде всего, для реализации "умного города" эта технология будет практически использована.

Мы сделали первый проект на базе 5G, когда профессиональные игроки, киберспортсмены, играли через облачную сеть. Еще расскажу вам об этом подробнее. У нас есть постоянно действующая лаборатория в нашем офисе. Кроме того мы развернули постоянно действующую общедоступную пилотную зону 5G МегаФон в Москве, в районе МГУ на Воробьевых горах.

Что можно посмотреть в этих пилотных зонах, это вещь, более-менее известная. Прежде всего, это мобильный интернет, он никуда не девается, он будет развиваться и далее. А также это критичные приложения. Это все, что связано с беспилотным движением. Сервисы, критичные к задержкам. И, конечно, IoT (интернет вещей), огромное число таких устройств появляется, их число будет расти в геометрической прогрессии. Все это традиционные сервисы, известные для 5G.

Мы бы хотели обратить внимание на те изменения, которые будут происходить в архитектуре сервисов, в IT-архитектуре.

Специалистам, да и не только им, хорошо знаком термин "клиент-серверная" архитектура. Ничего сложного в этом понятии нет, есть клиент, который пользуется сервисом, пользоваться он им может либо на своем устройстве, либо непосредственно на сервере. В ситуации с 5G ситуация по-разному выглядит для уже протестированных сервисов.

Если это подключенный автомобиль, которому нужно быстро ориентироваться в дорожной обстановке и быстро двигаться, то для него сервисы должны располагаться максимально близко к нему, в оконечном ЦОД, чтобы обеспечить минимальные задержки.

Если это видео высокого разрешения, то его удобнее показывать сразу группе пользователей и информацию при этом располагать в локальном ЦОД.

Если это IoT, большие объемы данных, большое количество датчиков, то интересно обрабатывать эти данные, как единую BigData, на одном сервере. Так они дают максимальную синергию от тысяч подключенных устройств.

Такая разница заставляет IT-разработчиков, 5G-разработчиков, думать по-новому. Перед ними теперь не просто клиент и сервер, теперь также надо правильно, грамотно раскладывать нагрузку всей сети, думать о том, где этот сервис будет востребован. Поскольку ошибка при проектировании услуги может привести к серьезным последствиям, например, не даст реализовать весь потенциал 5G.

Покажу на конкретном примере.

Был у нас показан такой вот кейс, когда обычный ноутбук позволил профессиональным спортсменам без проблем играть и победить в турнире команду МегаФон, которая получила в свое распоряжение специализированные геймерские компьютеры.

Как это стало возможным? В облаке формировалась картинка (видеопоток), сеть 5G обслуживала быструю доставку соответствующего видеопотока из облака на ноутбуки, а команд управления с клавиатуры ноутбука в облако. Задержки, по словам г-на Темирова, составляли от 4 мс до 6 мс. В результате профессионалы победили, несмотря на то, что использовали ноутбуки. Ноутбуки, подкрепленные облачными серверами, подкрепленные 5G. За все время работы этого пилотного проекта мы не зафиксировали ни одного сбоя на инфраструктуре сети МегаФон. Это продемонстрировало реалистичность применения 5G геймерами с их жесткими требованиями к каналу связи.

Именно облачные сервисы, построенные поверх сети 5G, представляют сейчас для нас наибольший интерес. Мы открыли лабораторию 5G, рассчитываем в ней решать как раз такие задачи.

Не могу не отметить, что как бы не менялись технологии, базовым ресурсом для развития телеком сети остаются технологии. Наша задача, как и ранее, доставлять контент, доставлять сигнал нашим клиентам. И мы очень рассчитываем, что мы сможем продолжить работу в самом сейчас востребованном частотном диапазоне 3.4-3.8 ГГц.

В заключение хотел бы поблагодарить ДИТ Москвы за оказанную нам помощь.

Также еще раз замечу, что мы развернули уже много кейсов, во многих сферах деятельности. У нас есть постоянно действующая пилотная зона 5G, мы готовы консультировать, помогать развивать сервисы, чтобы они заняли правильное место в структуре 5G.

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Выступавшие на пресс-конференции: 

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теги: телеком пятое поколение МегаФон демо-зона гейминг 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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