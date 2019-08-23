Телеком: Киберспортивный турнир с применением 5G и Cloud Computing провел МегаФон

23.08.2019, MForum.ru

Сегодня в Москве состоялась встреча компании МегаФон с представителями СМИ, в ходе которой нам показали реальное применение пилотной зоны покрытия 5G, развернутой в Москва-Сити, на 58-м этаже башни "Империя". Вашему вниманию - фрагменты моего конспекта этой встречи.

Показ был организован в формате киберспортивного турнира по игре Dota2, в которой одна команда играла на "классических" геймерских компьютерах, а другая - с рядовых офисных ноутбуков, подключенных к облаку, позволяющему играть в различные компьютерные игры с минимальной задержкой. Подключение осуществлялось с помощью фрагмента сети 5G, развернутой МегаФон на базе решения Huawei 5G, предположительно с использованием частот миллиметрового диапазона частот.

Начали с вступительных слов представителей регулятора, Москвы, МегаФона, Huawei и компании Loudplay,

Олег Иванов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России:

5G это не просто новое слово, не просто эволюция мобильной связи. Это прорыв в технологии. Это не просто увеличение скорости, это также минимальное время задержки, высочайшая надежность и так далее.

Нас всегда убеждали, что 5G это не про людей, это про технику и технологии. Сегодняшнее мероприятие это опровергнет. Думаю, что 5G это и для людей, и для техники. Это то новое, что нас действительно приведет в новую цифровую эру.

В России много проблем с внедрением 5G. Это и проблемы частотного регулирования и некоторые другие проблемы. Но я думаю, что совместными усилиями, усилиями общества, нашими усилиями как исполнительной власти, мы эти сложности преодолеем и вместе пойдем в новую цифровую эпоху.

А для команд напутствие - я очень не хочу, чтобы "победила дружба". Думаю, что технология победит.

Александр Горбатько, заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы:

Очень приятно находиться сейчас здесь вместе с вами, вы это будущее. МегаФон сегодня показывает нам будущее. Именно вам пользоваться всем тем, что будет доступно через несколько лет во всем нашем мегаполисе.

Благодаря Министерству цифрового развития, благодаря инвестициям операторов уже в этом году будут запущены опытные зоны 5G в Москве, одна из них - МегаФоном в Москва-Сити. Благодаря этим пилотным зонам различные компании, жители Москвы смогут воспользоваться технологиями 5G, потестировать их. Особенно это будет интересно разработчикам различных приложений, реализация которых станет возможна на базе сетей 5G.

5G - это огромные возможности для инвестиций, для бизнеса, для развития новых технологий.

В игровом мире огромное число компаний, которые развиваются благодаря технологиями 3G, LTE. Технология 5G привнесет в наш мир виртуальную реальность, эта технология открывает безграничные возможности практически для любой отрасли.

Сегодня мы с вами присутствуем на игре. Будет интересно посмотреть. И я очень надеюсь, что ребята поделятся - как же работает данная технология, подходит ли она для игровых зон.

Всем удачи!

Лу Либо, вице-президент по маркетингу и продажам бизнес-решений Huawei в России

ЛЛ: Очень рад принять участие в сегодняшнем волнительном мероприятии. Как говорят руководители МегаФона и представители правительства, 5G изменит нашу жизнь. Я также воодушевлен потому, что я тоже заядлый геймер. Я всегда мечтал о том, чтобы можно было играть в любом месте, в любое время, с низким пингом. Чтобы меня не убивали из-за угла из-за того, что у меня на экране "слайд-шоу".

Сегодня совместно с МегаФоном мы хотели бы вам продемонстрировать возможности новой технологии, показать - как 5G может снизить пинг (задержку), продемонстрировать новый игровой опыт.

Сейчас все больше компаний предоставляют услугу Cloud gaming (облачного гейминга), и это действительно очень удобный сервис. В дальнейшем компания Huawei вместе с компанией МегаФон будут предоставлять сетевую инфраструктуру для поддержки этого направления. Желаю участникам сегодняшнего турнира победы, а компании МегаФон - успеха во всех ее направлениях бизнеса!

Виталий Стародубов, основатель компании LoudPlay

В.С.: Буду краток. Расскажу как работает облачный гейминг и еще пару слов про будущее.

То, что вы сейчас увидите, то есть возможность играть в Dota2 на 60fps на очень старых офисных компьютерах, реализовано за счет того, что у нас есть подключение к сети 5G МегаФон на базе решения Huawei, а также у нас есть очень мощный сервер в С.Петербурге, то есть примерно в 700 км от того места, где мы с вами сейчас находимся. С этого сервера будет идти видеокартинка.

Процесс происходит примерно так. Игрок нажимает клавишу, команда управления идет на сервер, сервер генерирует соответствующий видеопоток, игрок получает его на свой монитор. И этот цикл происходит за несколько десятков миллисекунд.

О будущем. У нашей компании миссия - не только зарабатывать. Она также в том, чтобы дать множеству людей возможность играть в классные игры, испытывать при этом замечательные ощущения от геймлея самых разных тайтлов. Мы уже реализовали коммерчески доступный сервис для десктопов. Теперь можно с ноутбуков, со старых ПК, с маков, можно играть в то, во что не могли играть прежде из-за недостаточных мощностей вашего устройства.

Уже сейчас мы на Andoid запускаем десктопные игры без какой-либо адаптации. Взяв Bluetooth-контроллер вы можете играть в самые современные игры. При этом графика будет совсем не так, какую можно видеть даже на топовых современных телефонах.

Мы уверены, что в ближайшем будущем мы увидим еще более впечатляющие решения, которые невозможны без поддержки крупных компаний, таких как МегаФон, как Huawei, без поддержки регулятора. Увидим, например, кейсы VR (виртуальной реальности). Сможем наслаждаться игрой, например, пока будем ехать на заднем сиденье автомобиля.

А.Б. Собравшимся предоставили возможность посмотреть на базовую станцию Huawei 5G и на комплект CPE из двух блоков, предположительно работающем в диапазоне миллиметровых частот (предположительно в диапазоне 28 ГГц).

К сожалению, посмотреть на схему организации зоны 5G было невозможно, все радиооборудование находилось за стеклом, будто это музейные экспонаты, а не обычное сетевое оборудование связи.

К счастью, в сентябре 2018 года практически тот же комплект оборудования демонстрировал в Москве Билайн, также вместе с Huawei, поэтому могу предложить вашему вниманию фотографии с лучшим качеством.

ODU

ODU

IDU

IDU

Это ранняя модель двухблочного CPE (ODU - для наружной установки и IDU для установки в помещении), его начали тестировать и упоминать о нем еще в 2017 году. Внешний блок ODU - это радиомодем 5G. Внутренний блок IDU обеспечивает раздачу мобильного интернета по Wi-Fi в помещении. Питание уличного блока - PoE. Блоки соединяются между собой витой парой. Модем - Huawei Balong 5G01, ему на смену уже пришел Balong 5000, но и 5G01 продолжает использоваться. Поддерживаемые пиковые скорости - порядка 4 Гбит/c. Со слов представителя Huawei - до 4.8 Гбит/c, но соответствующих пруфов я не видел.

CPE может работать с миллиметровым диапазоном частот, может и с частотами sub 6. На каких частотах работала система во время показа МегаФон в компании не сообщили. Это могли быть как частоты диапазонов 26-27 ГГц, так и частоты 28 ГГц.

В нашем случае оба блока CPE Huawei 5G стояли в помещении, отделенные от интересующихся стеклянной стеной. Базовую станцию Huawei 5G я и вовсе не видел.

Какие обеспечивались пиковые скорости этой инсталляцией - не знаю.

Для игры с помощью облачного сервиса Loudplay были задействованы ноутбуки с очень рядовыми характеристиками. Они были подключены к CPE витой парой, видимо, через коммутатор.

Игра прошла, что называется с огоньком, команды старались, комментатор комментировал, приглашенные геймеры активно реагировали на острые моменты игры.

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теги: телеком пятое поколение гейминг Dota2 МегаФон Huawei