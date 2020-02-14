МегаФон и Loudplay открывают доступ к облачному геймингу

MForum.ru
14.02.2020,
Операторы не сразу обратили внимание на такой интересный и перспективный рынок, как онлайн-гейминг. Они традиционно уделяли внимание платному ТВ, куда менее перспективному направлению. Между тем, число онлайн-геймеров в России в 2019 году оценивается на уровне более 30 млн человек - появление доступных облачных технологий обеспечит дальнейший рост числа геймеров. И если уже сейчас средний ARPU онлайн-геймера составляет $5, то в перспективе эта цифра может существенно вырасти. Не удивительно, что операторы уделяют этому направлению все более существенное внимание.
Еще более перспективное направление - это облачный гейминг. Это возможность играть онлайн в самые современные игры практически на любом железе от смартфона или старенького ноутбука до офисного или домашнего компьютера. Взрывной всплеск интереса к этому направлению прочат с появлением сетей 5G с низкими задержками, но в рамках существующих технологий можно ощутить прелесть облачного подхода к геймингу благодаря сервисам Loudplay.
МегаФон и Loudplay договорились о партнерстве и теперь абоненты оператора мобильной связи могут оплачивать доступ к сервису облачного гейминга Loudplay со счета мобильного, получая доступ к играм с любого компьютера, подключенного к интернету.
Клиентам предложены различные тарифы, позволяющие получить доступ к таким играм, как Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft. В рамках тарифа Pro, например, абонент получит приоритет в очереди, сохранение истории игр в течение недели, бесплатный просмотр фильмов игровой тематики на МегаФон ТВ.
«Мы видим быстрый рост рынка игр в России и активный интерес пользователей к направлению «облачного гейминга». Расширяя каталог продуктов, тестируя новые модели продаж, мы ожидаем привлечь новых клиентов и предоставить интересные возможности для тех, кто уже с нами. В стадии активной проработки ещё ряд продуктов для игровой аудитории», - отметил Андрей Кушнарев, генеральный директор МегаЛабс.
«Наша цель - сделать компьютерные игры доступными каждому, решить проблему дорогой и быстроустаревающей техники, с которой сталкиваются миллионы геймеров в России. Благодаря облачному геймингу у клиентов появляется существенно больше возможностей, чтобы наслаждаться разнообразным набором игр», - отмечает Виталий Стародубов, основатель Loudplay.
Виталий Стародубов, основатель компании Loudplay
МегаФон последовательно развивает гейминговое направление. С октября 2019 года МегаФон является партнером Blizzard Entertainment, что позволяет клиентам компании оплачивать услуги сервиса Battle.net и покупать игры Blizzard на портале МегаФон причем со спецусловиями. За прошедшие месяцы наибольшим спросом у клиентов пользовались такие игры, как World of Warcraft, Diablo 3. Battlechest и Overwatch. Legendary Edition.
В России есть и другие провайдеры облачного гейминга, например, GFN.ru (с ним работает Ростелеком), а у Билайн есть собственная платформа облачного гейминга - Beeline Gaming. Подробнее о теме "Гейминг и операторы" можно читать здесь.
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Презентация Loudplay
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(1) - включая объем рынка "железа" для игр. Источник: PwC, Huawei
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Пресс-релиз "МегаФон" через MForum.ru 14.02.2020
МегаФон открывает доступ к облачным играм
14 февраля 2020, МегаФон договорился о партнерстве с игровым сервисом Loudplay. Теперь абоненты могут оплачивать доступ к сервису со счета мобильного телефона и получить доступ к играм через облачный сервис на компьютерах любой мощности.
Облачный сервис позволяет управлять действиями на сервере со своего компьютера, при этом изображение на экране транслируется через интернет. В рамках партнерства разработаны специальные тарифы, включающие 3 часа несгораемого времени в месяц для новичков и 15 часов в месяц – для профессиональных игроков. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft. Тариф Pro также предусматривает приоритет в очереди, сохранение истории игр в течение недели и бесплатный просмотр фильмов игровой тематики на МегаФон ТВ. Оплачивать доступ к сервису можно прямо со счета телефона.
Партнерство с Loudplay – очередной шаг в развитии экосистемы для клиентов компании. В октябре МегаФон запустил сервис МегаФон Игры games.megafon.ru, предоставляющий доступ к лучшему и самому интересному игровому контенту с максимально удобной системой авторизации и возможностью покупки контента «в один клик» со счёта мобильного телефона.
«Мы видим быстрый рост рынка игр в России и активный интерес пользователей к направлению «облачного гейминга». Расширяя каталог продуктов, тестируя новые модели продаж, мы ожидаем привлечь новых клиентов и предоставить интересные возможности для тех, кто уже с нами. В стадии активной проработки ещё ряд продуктов для игровой аудитории», - отметил Андрей Кушнарев, генеральный директор МегаЛабс.
«Наша цель - сделать компьютерные игры доступными каждому, решить проблему дорогой и быстроустаревающей техники, с которой сталкиваются миллионы геймеров в России. Благодаря облачному геймингу у клиентов появляется существенно больше возможностей, чтобы наслаждаться разнообразным набором игр», - отмечает Виталий Стародубов, основатель Loudplay.
В октябре 2019 года МегаФон стал первым среди российских телеком-операторов партнером Blizzard Entertainment, одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Тогда клиенты МегаФона получили возможность оплачивать со счёта мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на портале МегаФон Игры по спецусловиям. За этот период наибольшей популярностью у абонентов пользовались хиты: World of Warcraft, Diablo 3. Battlechest, Overwatch. Legendary Edition.
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теги: МегаФон Loudplay онлайн гейминг облачный гейминг
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