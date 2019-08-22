Телеком: МегаФон проведет первый в России турнир по киберспорту с использованием сети 5G и Cloud Gaming

MForum.ru
22.08.2019,
Впервые в России турнир по игре Dota2 оператор МегаФон проведет с использованием технологий 5G и Cloud Computing, это будет первый кейс применения 5G в сфере цифровых развлечений.
скриншот: dota2.com
МегаФон задействует для организации соревнований первую действующую станцию 5G в Москва-Сити. Поставщик решения инфраструктуры 5G - Huawei, облачные технологии Cloud Gaming от Loudplay.
Чем интересен этот кейс применения 5G?
Благодаря использованию облачной технологии, для игры не требуется мощный компьютер, достаточно устройства любой мощности - десктопа или ноутбука. Никакие игры не нужно часами скачивать и устанавливать на свой ПК, волнуясь за совместимость. Даже самая современная игра идет на сервере, а устройство пользователя получает уже готовый видеопоток для отображения через браузер. Более того, не обязателен проводной интернет или точка доступа Wi-Fi - подключение обеспечит смартфон с поддержкой 5G. То есть теперь играть можно хоть в парке, хоть в метро, при условии, конечно, что там есть покрытие сети 5G.
«Организация первого 5G-турнира по киберспорту в России огромный вызов и большая честь для МегаФона. Меняя привычный взгляд на мобильную связь и облачные технологии, МегаФон в очередной раз подтверждает статус проводника и пионера цифровых возможностей. Мы рады вновь доказать: будущее уже здесь и сейчас», - заявил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона.
Турнир состоится завтра, попробую на него попасть и рассказать, что увижу. Интересно, что скажут о такой идее профессиональные геймеры, киберспортсмены, как их теперь называют.
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теги: телеком пятое поколение гейминг Dota2 МегаФон Huawei
© Алексей Бойко,
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