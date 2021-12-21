Тесты: Тесты скорости в Московском регионе - версия TelecomDaily

MForum.ru

Тесты: Тесты скорости в Московском регионе - версия TelecomDaily

21.12.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В TelecomDaily провели традиционное для этого агентства тестирование сетей провайдеров мобильной связи и ШПД в Московском регионе. На этот раз результаты формировались на основе обобщения данных драйв-тестов (инструмента, который у меня вызывает максимальный скепсис в силу слабого отношения результатов исследований, проводимых из автомобиля, к реальным моделям потребления большинства абонентов) и данных собственного инструмента агентства для проведения замеров скорости с участием абонентов - Мегабитуса. Инструмента пока что мало популярного, если сравнивать с его аналогами.

Итог исследований обобщает картинка с распределением средних скоростей.

 

 

Как это можно прокомментировать, если доверять результатам.

Во-первых, стоит отметить, что МегаФон сохраняет абсолютное лидерство, но не пытается удерживать разрыв с конкурентами по данному показателю. Если МТС и ВымпелКом в течение года улучшили свои результаты примерно на 10 Мбит/c, то МегаФон свой результат улучшил лишь на 1 Мбит/c (в пределах погрешности, как говорится). Правилен ли такой подход - пусть думают в МегаФоне, но сейчас можно констатировать близость в Москве возможностей сетей по скорости для абонентов "большой тройки".

Во-вторых, можно констатировать, что Tele2 остается аутсайдером по показателю средней доступной скорости. Что же, 25 Мбит/c это, в любом случае, хороший показатель, тем более, что намного важнее связность сети, при более-менее приемлемых средних скоростях. Но связность сети в агентстве не исследуют.

Задержки у всех операторов сравнимы - 44 мс у каждого из "большой тройки" и 46 мс у Tele2. Из LTE больше выжать сложно.

Есть отдельная картинка по средним скоростям, доступным в Московской области

Здесь, как видим, МТС вроде бы обошел даже МегаФон (показатели близки до неразличимости), а ВымпелКом, несмотря на всю активность, все еще не догнал двух ведущих операторов. Tele2 свои показатели улучшил, но по прежнему дает самые слабые результаты, которые улучшаются, но не быстро.

Совершенно напрасно в пресс-релизе агентства не приводятся данные скоростей в аплинке, сейчас именно этот показатель для многих намного интереснее, чем скорости в даунлинке.

Данные по уровню задержек в Московской области ничем особо не примечательны: 46 мс у МТС и ВымпелКом, 47 мс у Мегафон, 48 мс у Tele2.

В целом, стоит понимать, что все эти замеры не отражают качество построенных сетей, а представляют совокупность действия разнонаправленных векторов, таких например, как: частотный ресурс оператора, объем инфраструктуры сети и качество ее настройки, число абонентов, средний уровень пользования мобильным ШПД в данной сети. С точки зрения пользовательского опыта, предложенные данные вряд ли можно считать репрезентативными, они демонстрируют, скорее, что в целом дела с мобильными сетями операторов в Московском регионе обстоят неплохо. Хотя по-прежнему даже в городе можно сталкиваться с ситуацией, где нет связи, либо доступны лишь очень низкие скорости доступа. Тем более это касается Московской области.

Пресс-релиз агентства

--

теги: гейминг G-Core Labs билайн Вымпелком дополненная реальность

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

08.07. [Новости компаний] Тесты скорости: МегаФон укрепился на позиции лидера российского мобильного интернета по данным Ookla / MForum.ru

02.06. [Новости компаний] 5G: T-Mobile обеспечил абонентам возможность пользования услугами 5G в 50 штатах США / MForum.ru

09.10. [Новости компаний]  PR: Крутые яйца. МТС разуверилась в тестах Ookla, проиграв МегаФону в средней скорости доступа / MForum.ru

16.06. [Новости компаний] Качество услуг: Tele2 представляет Клуб тестеров в Московском регионе / MForum.ru

18.04. [Технологии]  Qualcomm в Лондоне - чипы, Sense ID, LTE Broadcast, LTE Cat.9 и ТВ 4К / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 17:36 ABloud Тема: Ericsson (15.11.2011)
[Тренды. Прогнозы] Ericsson ConsumerLab: 10 потребительских трендов 2030 года - Пользователи новых технологий рассчитывают на появление гибридных торговых центров и их широкое распространение к ...
Вчера 16:13 ABloud Тема: Акции операторов (05.11.2021)
[Акции. eSIM] МТС дарит год бесплатной связи при покупке eSIM для Samsung Galaxy Watch4 LTE 21 декабря 2021 г., Москва, РФ, пресс-релиз через MForum.ru – пао «мтс» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущая ...
Вчера 15:12 ABloud Тема: МТС-Банк (16.11.2021)
[Оплата за услуги мобильной связи] МТС Банк реализовал сервис по оплате мобильной связи операторов ряда стран СНГ 21 декабря 2021, Москва, РФ, пресс-релиз через MForum.ru – ПАО «МТС-Банк» совместно ...
Вчера 14:15 ABloud Тема: "Билайн Бизнес" (19.07.2011)
[b2b-услуги. МаркетМобильные опросы] билайн бизнес запускает новый инструмент для проведения маркетинговых исследований 21 декабря 2021, Москва, пресс-релиз через MForum.ru — билайн бизнес запустил ...
Вчера 12:21 ABloud Тема: Москва, Московский регион (04.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Тесты скорости] ИАА TelecomDaily: 40 Мбит/сек – средняя скорость мобильного интернета в Москве Пресс-релиз, через MForum.ru. На конец 2021 года средняя скорость мобильного интернета в Москве ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

22.12. [Новинки] Слухи: Moto G Stylus 2022 замечен на рендерах / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: iQOO U5 5G на базе чипсета Snapdragon 695 SoC представлен официально / MForum.ru

21.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S21 FE представят 11 января / MForum.ru

21.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 5S и Neo 5 SE представлены официально / MForum.ru

20.12. [Новинки] Слухи: Huawei P50 Pocket может получить АКБ емкостью 4100 мАч / MForum.ru

20.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y32 на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Honor Play 30 Plus представлен официально / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A Kids появился в России / MForum.ru

16.12. [ПО] Анонсы: Google представила Android 12 Go Edition / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A8 10.5 представлен официально / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон OPPO Find N представлен официально / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Tecno Spark 8T / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X70t представлен официально / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M33 5G получит АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Watch 2 Lite представлены в Европе / MForum.ru

13.12. [Новинки] Слухи: Honor Magic Fold замечен на рендерах / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: Moto Edge X30 – первый в мире смартфон с Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru

10.12. [Новинки] Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Тонкий и легкий смартфон Xiaomi 11 Youth представлен официально / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: