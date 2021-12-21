Тесты: Тесты скорости в Московском регионе - версия TelecomDaily

MForum.ru
21.12.2021,
В TelecomDaily провели традиционное для этого агентства тестирование сетей провайдеров мобильной связи и ШПД в Московском регионе. На этот раз результаты формировались на основе обобщения данных драйв-тестов (инструмента, который у меня вызывает максимальный скепсис в силу слабого отношения результатов исследований, проводимых из автомобиля, к реальным моделям потребления большинства абонентов) и данных собственного инструмента агентства для проведения замеров скорости с участием абонентов - Мегабитуса. Инструмента пока что мало популярного, если сравнивать с его аналогами.
Итог исследований обобщает картинка с распределением средних скоростей.
Как это можно прокомментировать, если доверять результатам.
Во-первых, стоит отметить, что МегаФон сохраняет абсолютное лидерство, но не пытается удерживать разрыв с конкурентами по данному показателю. Если МТС и ВымпелКом в течение года улучшили свои результаты примерно на 10 Мбит/c, то МегаФон свой результат улучшил лишь на 1 Мбит/c (в пределах погрешности, как говорится). Правилен ли такой подход - пусть думают в МегаФоне, но сейчас можно констатировать близость в Москве возможностей сетей по скорости для абонентов "большой тройки".
Во-вторых, можно констатировать, что Tele2 остается аутсайдером по показателю средней доступной скорости. Что же, 25 Мбит/c это, в любом случае, хороший показатель, тем более, что намного важнее связность сети, при более-менее приемлемых средних скоростях. Но связность сети в агентстве не исследуют.
Задержки у всех операторов сравнимы - 44 мс у каждого из "большой тройки" и 46 мс у Tele2. Из LTE больше выжать сложно.
Есть отдельная картинка по средним скоростям, доступным в Московской области
Здесь, как видим, МТС вроде бы обошел даже МегаФон (показатели близки до неразличимости), а ВымпелКом, несмотря на всю активность, все еще не догнал двух ведущих операторов. Tele2 свои показатели улучшил, но по прежнему дает самые слабые результаты, которые улучшаются, но не быстро.
Совершенно напрасно в пресс-релизе агентства не приводятся данные скоростей в аплинке, сейчас именно этот показатель для многих намного интереснее, чем скорости в даунлинке.
Данные по уровню задержек в Московской области ничем особо не примечательны: 46 мс у МТС и ВымпелКом, 47 мс у Мегафон, 48 мс у Tele2.
В целом, стоит понимать, что все эти замеры не отражают качество построенных сетей, а представляют совокупность действия разнонаправленных векторов, таких например, как: частотный ресурс оператора, объем инфраструктуры сети и качество ее настройки, число абонентов, средний уровень пользования мобильным ШПД в данной сети. С точки зрения пользовательского опыта, предложенные данные вряд ли можно считать репрезентативными, они демонстрируют, скорее, что в целом дела с мобильными сетями операторов в Московском регионе обстоят неплохо. Хотя по-прежнему даже в городе можно сталкиваться с ситуацией, где нет связи, либо доступны лишь очень низкие скорости доступа. Тем более это касается Московской области.
--
теги: гейминг G-Core Labs билайн Вымпелком дополненная реальность
Публикации по теме:
08.07. [Новости компаний] Тесты скорости: МегаФон укрепился на позиции лидера российского мобильного интернета по данным Ookla / MForum.ru
02.06. [Новости компаний] 5G: T-Mobile обеспечил абонентам возможность пользования услугами 5G в 50 штатах США / MForum.ru
09.10. [Новости компаний] PR: Крутые яйца. МТС разуверилась в тестах Ookla, проиграв МегаФону в средней скорости доступа / MForum.ru
16.06. [Новости компаний] Качество услуг: Tele2 представляет Клуб тестеров в Московском регионе / MForum.ru
18.04. [Технологии] Qualcomm в Лондоне - чипы, Sense ID, LTE Broadcast, LTE Cat.9 и ТВ 4К / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Moto G Stylus 2022 замечен на рендерах / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: iQOO U5 5G на базе чипсета Snapdragon 695 SoC представлен официально / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S21 FE представят 11 января / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 5S и Neo 5 SE представлены официально / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Huawei P50 Pocket может получить АКБ емкостью 4100 мАч / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y32 на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Honor Play 30 Plus представлен официально / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A Kids появился в России / MForum.ru
16.12. [ПО] Анонсы: Google представила Android 12 Go Edition / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A8 10.5 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон OPPO Find N представлен официально / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Tecno Spark 8T / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X70t представлен официально / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M33 5G получит АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Watch 2 Lite представлены в Европе / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Honor Magic Fold замечен на рендерах / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Moto Edge X30 – первый в мире смартфон с Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Тонкий и легкий смартфон Xiaomi 11 Youth представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G представлен официально / MForum.ru