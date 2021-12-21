Тесты: Тесты скорости в Московском регионе - версия TelecomDaily

21.12.2021, MForum.ru

В TelecomDaily провели традиционное для этого агентства тестирование сетей провайдеров мобильной связи и ШПД в Московском регионе. На этот раз результаты формировались на основе обобщения данных драйв-тестов (инструмента, который у меня вызывает максимальный скепсис в силу слабого отношения результатов исследований, проводимых из автомобиля, к реальным моделям потребления большинства абонентов) и данных собственного инструмента агентства для проведения замеров скорости с участием абонентов - Мегабитуса. Инструмента пока что мало популярного, если сравнивать с его аналогами.

Итог исследований обобщает картинка с распределением средних скоростей.

Как это можно прокомментировать, если доверять результатам.

Во-первых, стоит отметить, что МегаФон сохраняет абсолютное лидерство, но не пытается удерживать разрыв с конкурентами по данному показателю. Если МТС и ВымпелКом в течение года улучшили свои результаты примерно на 10 Мбит/c, то МегаФон свой результат улучшил лишь на 1 Мбит/c (в пределах погрешности, как говорится). Правилен ли такой подход - пусть думают в МегаФоне, но сейчас можно констатировать близость в Москве возможностей сетей по скорости для абонентов "большой тройки".

Во-вторых, можно констатировать, что Tele2 остается аутсайдером по показателю средней доступной скорости. Что же, 25 Мбит/c это, в любом случае, хороший показатель, тем более, что намного важнее связность сети, при более-менее приемлемых средних скоростях. Но связность сети в агентстве не исследуют.

Задержки у всех операторов сравнимы - 44 мс у каждого из "большой тройки" и 46 мс у Tele2. Из LTE больше выжать сложно.

Есть отдельная картинка по средним скоростям, доступным в Московской области

Здесь, как видим, МТС вроде бы обошел даже МегаФон (показатели близки до неразличимости), а ВымпелКом, несмотря на всю активность, все еще не догнал двух ведущих операторов. Tele2 свои показатели улучшил, но по прежнему дает самые слабые результаты, которые улучшаются, но не быстро.

Совершенно напрасно в пресс-релизе агентства не приводятся данные скоростей в аплинке, сейчас именно этот показатель для многих намного интереснее, чем скорости в даунлинке.

Данные по уровню задержек в Московской области ничем особо не примечательны: 46 мс у МТС и ВымпелКом, 47 мс у Мегафон, 48 мс у Tele2.

В целом, стоит понимать, что все эти замеры не отражают качество построенных сетей, а представляют совокупность действия разнонаправленных векторов, таких например, как: частотный ресурс оператора, объем инфраструктуры сети и качество ее настройки, число абонентов, средний уровень пользования мобильным ШПД в данной сети. С точки зрения пользовательского опыта, предложенные данные вряд ли можно считать репрезентативными, они демонстрируют, скорее, что в целом дела с мобильными сетями операторов в Московском регионе обстоят неплохо. Хотя по-прежнему даже в городе можно сталкиваться с ситуацией, где нет связи, либо доступны лишь очень низкие скорости доступа. Тем более это касается Московской области.

Пресс-релиз агентства

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