PR: Крутые яйца. МТС разуверилась в тестах Ookla, проиграв МегаФону в средней скорости доступа

09.10.2018, MForum.ru

Вчера в ряде СМИ был опубликован пресс-релиз МегаФон или собственная публикация, посвященная результатам тестирования скорости доступа в сетях российских операторов сотовой связи и мобильного ШПД. Публикация базируется на статистике, собранной компанией Ookla, известной тестом Speedtest, которым уверен, многие из вас пользуются всякий раз, когда хотят проверить, насколько быстр интернет в той или иной точке.

Компания Ookla, которой принадлежат тестовые приложения Speedtest интегрирует и обрабатывает миллионы результатов. И формирует отчеты типа Ookla Speed Awards, где сравниваются интегрированные результаты операторов.

Эти данные вполне объективны, учитывая число тестов и разнообразие точек, где эти тесты проводились. При этом они никоим образом не гарантируют того, что вы получите хоть сколько-то близкий результат, попробовав замерить качество работы сети в тот или иной момент времени или в той или иной точке, где и когда именно вам, с вашего устройства, требуется надежный и быстрый доступ к интернету. Следует понимать, что данные Ookla Speed Award это всего лишь "среднюю температуру по больнице". В значительной степени это касается и любых других тестов, например, популярных у операторов "драйв-тестов". Они также не свободны от недостатков и могут успешно вводить в заблуждение любого, кто собирается принять решение о подключении к тому или иному оператору лишь на основании "инструментальных исследований". Не зря говорится - нет большей лжи, чем статистика.

О чем же говорят данные Ookla? Они свидетельствуют лишь о среднем качестве передачи данных в целом по сети, с учетом ее загруженности абонентами, данные усреднены по времени пользования и "по географии". До какой-то степени на основе этих данных можно утверждать, что качество сети оператора А выше качества сети оператора Б в данный момент времени, с учетом ее загруженности, в целом по сети.

Это позволяет операторам пиариться на основе данных результатов в случае, когда оператор занимает первое место в таком тесте. А другие операторы, не получившие высокой оценки, как правило, скромно молчат о результате. Как правило, но не всегда. Иногда происходит вот так:

В МТС недовольны тем, что с ними не посоветовались, публикуя результаты исследований известной компании, собирающей результаты тестов клиентов мобильных сетей едва ли не во всем мире. И в пылу огорчения по поводу проигрыша своему основному конкуренту, уверяют СМИ, что "подобный тип тестирования не отражает реальных условий использования мобильного интернета" и так далее, и тому подобное. Правы ли в МТС с такими упреками? Да, до определенной степени, - выше я уже говорил о малой информативности средней температуры по больнице.

Вот только делая это, пресс-служба компании МТС демонстрирует поразительную непоследовательность. Ведь всего несколько лет назад, когда в результатах Ookla МТС оказывалась на первой позиции, на тесты SpeedTest любили ссылаться, как топ-менеджеры компании, так и ее пресс-служба.

Как вам такие цитаты?

2013.12.23 Алексей Ушацкий, вице-президент МТС по технике: "В завершение хотелось бы сказать, что результатом действий, которые мы предприняли в 2013 году, стало наше лидерство по скорости мобильного интернета. По результатам более 600 тысяч тестов сервисом ookla, признано, что МТС является лидером по параметру скорости мобильного интернета.

2015.01.28 Кирилл Дмитриев, директор МТС в Московском регионе: "Во-первых, по итогам 9М2014 года МТС по данным Ookla традиционно заняла 1-е место по скоростям в сетях LTE и по скоростям в сетях 2G/3G."

До сих пор на сайте МТС лежит текст, прославляющий "ошеломительные" (!) результаты тестов Ookla сети МТС в 2014 году.

То есть 4 года тому назад Speedtest устраивал МТС, независимо от того, что "подобный тип тестирования не отражает реальных условий использования мобильного интернета", но как только результаты МТС перестали попадать на первое место в рейтинге Ookla российских операторов, тест сразу же получил клеймо "нерепрезентативного", а у пресс-службы оператора прорезалось желание давать негативные оценки методике Ookla, переставшей "отражать реальную картину для пользователей".

Такой стиль работы пресс-службы МТС я называю топорным, а вы?

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теги: PR пиар Ookla Speedtest тесты скорости МТС

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