Телеком: МегаФон представил итоги 3q2018

20.12.2018, MForum.ru

МегаФон представил финансовые и операционные результаты работы в третьем квартале 2018 года.

Консолидированная выручка составила 88 733 млн руб (+4.7% гг), у МТС в России 119,1 млрд (+12% гг), у ВымпелКом 76 750 млн (+5.8%).

(+4.7% гг), у МТС в России 119,1 млрд (+12% гг), у ВымпелКом 76 750 млн (+5.8%). OIBDA - 33 654 млн руб (+0.9%), у МТС в России 55,5 млрд руб (+19,3%), у ВымпелКом EBITDA 27 376 млн (+3.1%)

Рентабельность OIBDA - 37.9% (-1,5 пп), у ВымпелКом 35,7% (-3.2 пп)

Чистая прибыль 7 744 млн руб (-4.6% гг)

Капиталовложения - 18 478 млн руб (+47% гг, 20,8% от выручки), у МТС 28,7 млрд (по Группе МТС, +28.9%, 18,6% от выручки), у ВымпелКом в России 12 310 млн руб (+12.9%, 16,0% от выручки)

(+47% гг, 20,8% от выручки), у МТС 28,7 млрд (по Группе МТС, +28.9%, 18,6% от выручки), у ВымпелКом в России 12 310 млн руб (+12.9%, 16,0% от выручки) Свободный денежный поток для акционеров 14 226 млн руб (+31.5%)

Чистый долг на 30 сентября 2018 года составлял 276 382 млн руб., у группы МТС - 226,9 млрд руб. (+22,5%)

Число мобильных абонентов 76,9 млн (-0.4% гг), у МТС в России - 78,0 млн (-0.2%), у ВымпелКом 56,2 млн (-4.5% гг)

У МегаФон в этой цифре "сидят" также абоненты таких операторов, как: ТТ мобайл, Таджикистан; Аквафон-GSM и Остелеком.

Таким образом, можно констатировать, что третий квартал не изменил расстановку сил на российском рынке и МегаФон сохраняет второе место после МТС по числу абонентов и по выручке от бизнеса.

Далее приведу объемную цитату из пресс-релиза компании - Геворк Вермишян, гендиректор компании МегаФон, комментирует финансовые и операционные результаты.

"Финансовые результаты

В 3 квартале 2018 года мы продолжили воплощать в жизнь нашу цифровую стратегию. Мы следуем намеченным целям: ориентируемся на цифровых клиентов и развиваем экосистему цифровых услуг, что позитивно повлияло на показатели нашей деятельности. В 3 квартале 2018 года консолидированная выручка выросла на 4,7% по сравнению с прошлым годом до 88,7 млрд руб. Общая сервисная выручка выросла на 6,3% до 80,6 млрд руб., что обусловлено ростом выручки от услуг мобильной связи и, в особенности, ростом выручки от мобильной передачи данных, которая увеличилась на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от услуг фиксированной связи также демонстрировала уверенный рост на 17,3% за счет выручки от традиционных услуг и выручки от цифровых проектов, осуществляемых в рамках государственной программы цифровизации экономики, таких как «Безопасный город», проекта по созданию инфраструктуры для проведения Чемпионата Мира по футболу, а также других проектов в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в соответствии с нашей цифровой стратегией. Показатель OIBDA вырос на 0,9% по сравнению с прошлым годом в связи с ростом выручки и отражает положительный эффект вследствие принятия новых международных стандартов отчетности. В то же время показатель рентабельность OIBDA снизился на 1,5 п.п. до 37,9% за счет более высоких управленческих и административных расходов и, в особенности, за счет роста платы за радиочастоты.

Развитие экосистемы цифровых услуг

Цифровые решения от «МегаФона» пользуются большим спросом у абонентов и корпоративных клиентов. Такие услуги как мобильные финансы и «МегаФон.ТВ», предложения для путешествий, персонализированные тарифы неуклонно становятся все более популярными и, как следствие, приводят к росту выручки от дополнительных услуг, как и предполагалось нашей стратегией развития.

Мы также расширяем экосистему наших услуг для сегмента B2X. «МегаФон» первым среди операторов связи запустил услугу по цифровому набору персонала. Мы также вывели на рынок приложение для защиты информации на смартфонах и планшетах – «МегаФон Антивзлом», обновили решение по защите от DDoS атак, представили виртуальное «Деловое облако».

В 3 квартале 2018 года мы открыли Центр бизнес-возможностей в нашем Головном офисе в Москве, где представили целую экосистему цифровых решений для бизнеса – от регистрации новой торговой точки до подбора персонала. В Центре клиенты могут узнать о самых новейших разработках от «МегаФона» и проверить их эффективность.

Наша инфраструктура, одновременно самая масштабная и современная в отрасли, позволяет нам решать различные поставленные задачи. Ее качество было оценено нашими клиентами. По данным компании Ookla, интернет от «МегаФона» второй год подряд остается самым быстрым в России в соответствии с проведенными замерами скорости на 7,9 млн мобильных устройств с помощью приложения SpeedTest® в 1 и 2 кварталах 2018 года.

Партнерство с лидерами рынка

Одним из важнейших шагов в достижении наших стратегических целей является партнерство с другими лидерами телеком, IT и интернет рынка. Недавно мы объявили о важнейшем стратегическом соглашении с Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ), Alibaba Group и Mail.Ru Group с целью создания крупнейшего совместного предприятия в области электронной коммерции в России и СНГ. Мы планируем объединить соответствующие ресурсы, чтобы создать беспрецедентно выгодные условия для ритейлеров, потребителей и интернет-пользователей, а также ускорить развитие цифровой экономики в России.

Мы также видим огромный потенциал в использовании Больших данных и понимаем, что для дальнейшего развития рынку необходим набор основных правил для регулирования взаимодействия между владельцами Больших данных. Именно поэтому мы, совместно с другими ключевыми игроками, создали Ассоциацию участников рынка Больших данных, целью которой является развитие продуктов и технологий в сфере Больших данных в России.

Успешное завершение программы выкупа собственных акций и ГДР и делистинга с Лондонской биржи

Как отмечалось ранее, в июле 2018 года Совет Директоров определил, что сохранение статуса публичной компании для «МегаФона» больше не является приоритетной задачей. Таким образом, мы предоставили возможность нашим акционерам продать обыкновенные акции и ГДР с премией к рыночной цене в рамках тендерного предложения, которое к настоящему моменту успешно завершено. Цена покупки была установлена в размере 9,75 долларов США за одну ГДР или одну обыкновенную акцию (или 659,26 рублей по курсу ЦБ РФ на дату объявления о результатах тендерного предложения). Предложение о выкупе было положительно воспринято миноритарными акционерами, в результате чего было подано заявок на выкуп 89,4% акций, находящихся в свободном обращении. В результате проведения программы приобретения акций и ГДР их количество в свободном обращении снизилось с 20,8% до 2,2% от общего количества. Начиная с 5 октября 2018 года, ГДР «МегаФона» больше не обращаются на Лондонской фондовой бирже.

10 декабря 2018 года ООО «МегаФон Финанс», 100% дочерняя компания «МегаФона», погасила все принадлежавшие ей ГДР и получила соответствующее количество обыкновенных акций. В результате погашения ГДР ООО «МегаФон Финанс» стал держателем 139 616 537 обыкновенных акций «МегаФона», которые вместе с акциями, принадлежащими контролирующему акционеру ООО «АФ Телеком Холдинг», составили 78,84% выпущенных обыкновенных акций Компании, поэтому, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», мы обязаны направить акционерам обязательное предложение о приобретении принадлежащих им акций. Соответственно, 11 декабря 2018 года обязательное предложение было подано на рассмотрение в Банк России.

ООО «МегаФон Финанс» также получил иные корпоративные и государственные одобрения для реализации обязательного предложения о приобретении обыкновенных акций «МегаФона».

Для целей реализации ООО «МегаФон Финанс» своих обязательств по направлению обязательного предложения Компания заключила договор поручительства с Банком ГПБ (АО) на сумму до 90 млрд руб., обеспечивающий обязательства ООО «МегаФон Финанс» по договору о предоставлении банковской гарантии."

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теги: итоги квартала МегаФон 3q2018

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