Качество услуг: МегаФон четвертый год подряд признан лидером по скорости мобильного интернета по версии Ookla

MForum.ru

Качество услуг: МегаФон четвертый год подряд признан лидером по скорости мобильного интернета по версии Ookla

08.07.2020, MForum.ru

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Ookla подвела итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд.

Исследование Ookla основано на тестах скорости интернета, которые абоненты проводят в приложении Speedtest® на своих мобильных устройствах по всей территории России. Такой формат тестирования позволяет определить скорость в любой локации и получить более полные и объективные данные, нежели, чем при использовании драйв-тестов. Для составления рейтинга 2020 года Ookla проанализировала более 2,9 миллионов замеров в сетях всех операторов с января по июнь 2020 года.

Как выглядит карта, на которую нанесены точки, где проходило тестирование.

В целом по России средняя скорость скачивания в сети МегаФона составила 32,79 Мбит/с, скорость загрузки данных – 13,22 Мбит/с, значение ping – 46 мс.

Давайте посмотрим и на два других показателя:

Слева данные по аплинку - здесь МегаФон также на чемпионской позиции, а МТС показывает неожиданно низкий результат.

Что касается уровня задержек, то российские операторы показывают удивительно схожие результаты (Билайн - лучший по этому показателю). Можно ли предположить, что основной уровень задержек вносят опорные и транспортные сети, а не радиочасть?

В целом интегрированные итоги 2.9 млн тестов по всем четырем операторам выглядят так:


Что же, следует признать, что безлимитные тарифы все еще не убили качество услуг - операторы успевали развивать сети быстрее, свою роль сыграло также обновление парка абонентских устройств. В итоге, судя по данным Ookla, качество услуг мобильного интернета в России за прошедший год немного выросло по всем основным показателям. 

В Москве средняя скорость скачивания в сети МегаФон составила 48,50 Мбит/с, в Санкт-Петербурге – 29,87 Мбит/с, Екатеринбурге – 29,29 Мбит/с, Новосибирске – 42,95 Мбит/с, Самаре – 27,52 Мбит/с.

МегаФон сохраняет лидерство в рейтинге Ookla с 2017 года. Количество абонентов, которые пользуются услугами передачи данных, постоянно растет, компания активно развивает сети и предлагает новые услуги, чтобы предоставить максимум возможностей для цифровых абонентов. «Мы особенно рады получить эту награду в этом году, когда в условиях пандемии операторы вынуждены были оперативно реагировать, чтобы сохранить максимально высокое качество услуг. Резко возросшая нагрузка на сеть в результате перехода абонентов на удаленную работу потребовала от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры. Специалисты компании в режиме онлайн анализировали перераспределение нагрузки, точечно вводили базовые станции в местах нехарактерных значений. Наша сеть развивалась значительно быстрее, чем мы планировали, в первом полугодии реализовано почти 80% годового плана. Мы рады, что справились, и наши абоненты по-прежнему могут рассчитывать на нас и пользоваться самым быстрым интернетом в России», - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

В первом полугодии темпы роста строительства базовых станций по сравнению с 2019 годом значительно выросли, особенно в сегменте 4G/LTE. С января по июль 2020 года было построено 7,8 тысяч базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced.

Существенный прирост скорости и емкости сетей LTE и LTE Advanced обеспечил рефарминг частот в диапазоне 1800 МГц, ранее задействованных для работы стандарта 2G. Кроме того, в крупных городах в местах высокой концентрации абонентов МегаФон начал использовать технологию MIMO 4x4, позволившую дополнительно ускорить работу мобильного интернета 4G на 15%.

Результаты исследования качества мобильного интернета операторов за первое полугодие 2020 года можно посмотреть на сайте Ookla. Услугами компании МегаФон в России пользуются 75,2 млн клиентов.

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В России подрастает своя версия измерителя скорости - сервис Megabitus

@abloud62 - новости телекома в Telegram

теги: тесты Ookla качество сетей качество услуг скорости число базовых станций

© Алексей Бойко, MForum.ru

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