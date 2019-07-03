Телеком: МегаФон и лидерство по быстроте мобильного интернета

03.07.2019, MForum.ru

Вот уже третий год подряд компания Ookla, известная своим популярным приложением SpeedTest для измерения скорости работы мобильного и фиксированного интернета, называет МегаФон компанией с самым быстрым в России мобильным интернетом.

Средняя скорость скачивания данных в сети МегаФон по интегральным данным Ookla достигает 25,97 Мбит/c. Это заметно больше, чем у любого другого российского оператора!

Методику измерений, используемую Ookla можно критиковать, как не совсем отражающую реальный профиль пользования мобильными сетями. Но давайте не забывать, что речь идет об усреднении результатов более, чем 7.9 млн замеров скорости, проведенных в 1H2019 с более, чем 1.5 млн различных уникальных мобильных устройств. Цифры представительные.

Возможно вы считаете 27,31 Мбит/c не самым выдающимся результатом? Между тем, следует понимать, что каждый следующий Мбит/c требует от компании значительных вложений в развитие и без того гигантской сети. Более того, даже для того, чтобы поддерживать текущие средние скорости в сети, оператору приходится безостановочно инвестировать в развитие и оптимизацию сети. Это диктуется все возрастающим потреблением трафика на абонента. Фигурально говоря, нужно бежать для того, чтобы хотя бы оставаться на месте.

А что у конкурентов?

Результаты по Ookla вполне неплохие, но заметно отличаются от результатов, которые показывает сеть МегаФон более скромными значениями (крупные цифры - усредненные данные по России):

Почему возникла такая разница?

Это закономерный итог сложившейся ситуации и принятых в предыдущие годы решений. Ключевым из них была покупка компании Yota, основной ценностью которой был частотный ресурс 2х30 МГц в диапазоне band 7 2600 МГц. Этот диапазон оптимально подходит для создания в городах-миллионниках сетей LTE с высокой пропускной способностью. В сочетании с сетями LTE 1800 можно получить еще и сплошное или близкое к сплошному покрытие.

МегаФон, получив частоты, не стал "зарывать талант в землю", а сделал ставку на активное строительство сети band 7. Следует понимать, что это было непростым решением. Дело в том, что в условиях малонаселенной местности, для создания равной площади покрытия требуется в 7-8 раз больше базовых станций band 7, нежели чем базовых станций band 20 800 МГц. А стоих их создание примерно одинаково. В городе, конечно, такой разницы нет, здесь соты небольшого радиуса действия, такие как соты band 7, оптимальны с точки зрения формирования высокой пропускной способности.

Конечно, все эти чудеса изрядно стоят. Если строить сеть с упором на band 7, то необходимы весьма значительные инвестиции в оборудование базовых станций (у МегаФона их теперь заметно больше, чем у любого другого российского оператора, но и в антенное хозяйство, обустройство сайтов, но также и в создание мощной опорной сети. В идеале требуется подведение оптики к каждому сайту, или хотя бы выстраивание РРЛ-линков с высокой пропускной способности. Экономия на любом из элементов сети - на числе базовых станций или на опорной сети по-сути обнуляет инвестиции, сделанные в другие составляющие. Так что оператору пришлось вкладывать в строительство сети немалые средства, чтобы в полной мере реализовать тот потенциал, который обеспечило частотное превосходство.

Зато теперь результат, как говорится налицо. Несмотря на наличие в сети МегаФон массы "тяжелых" и "сверхтяжелых" абонентов, она показывает высокие средние скорости. Намного выше, чем у конкурентов, которые вместо 2х40 МГц в диапазоне band 7 располагают полосками лишь по 2х10 МГц, что не позволяет им конкурировать с МегаФон на равных. Более того, вот уже третий год подряд отрыв МегаФон от ближайшего конкурента по показателю "средняя скорость" только возрастает: 7.3; 7,9 и теперь уже 9.4 Мбит/c!

Конечно, остальные операторы пытаются как-то парировать это частотное неравенство, например, используя полосы частот в других диапазонах, прежде всего, в b3. Но даже с учетом этого диапазона, наскрести 2х40 у коллег по цеху не получается. Отсюда и разница в средних скоростях.

Что дают высокие средние скорости абонентам МегаФона? Кроме лучшего пользовательского опыта, они также показывают высокое потребление трафика. То есть пользуются сетью, что называется, ни в чем себе не отказывая. В условиях безлимитного трафика, делать это особенно приятно.

В завершение - немного официоза в виде двух цитат от менеджмента компании:

«Последние годы мы наблюдаем настоящий бум использования мобильного интернета – этому способствует как общее развитие популярных интернет-сервисов и нового мобильного контента, так и появление новых выгодных тарифов для абонентов. Сегодня клиент МегаФона в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц, и для обеспечения самой высокой скорости мобильного интернета и наилучшего качества связи для наших клиентов МегаФон ежегодно инвестирует значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети. Награда международной компании Ookla за самый быстрый мобильный интернет в России наглядно подтверждает лидерство МегаФона, при этом данные исследования основаны на реальных замерах, которые проводят тысячи абонентов всех сотовых операторов страны», - комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

«Мы рады представить самому широкому кругу наших клиентов связь лучшего качества и доступ в интернет на самых высоких скоростях и счастливы, что наши усилия по достоинству были оценены третий год подряд независимой международной компанией Ookla, - добавляет Фредерик Ваносчуйзе, директор МегаФона по техническим инновациям и инфраструктуре. - Добиться такого успеха и признания – не только почетно. Это накладывает на всю компанию большую ответственность перед абонентами за качество услуг, которые мы представляем сейчас и будем представлять в будущем. Обещаю, вся команда инфраструкты МегаФона и далее приложит все силы, чтобы подтвердить ожидания наших любимых клиентов. Ведь мы внимательно отслеживаем тенденции в потреблении новых сервисов и строим инфраструктуру связи ориентируясь исключительно на потребности наших клиентов. Уже текущие возможности сети по скорости скачивания и загрузки позволяют более 76 млн абонентов наслаждаться онлайн HD video, общаться и вести прямые эфиры в социальных сетях и постоянно быть на связи».

МегаФон оперативно отреагировал на рекордные результаты Ookla. Надпись Megafon Fastest на экранах подключенных к этой сети мобильных аппаратов сейчас меняется на вот такую:

Что же, учитывая рекордный отрыв, стоит наверное простить оператору желание попиарить свой успех!

Также по теме: МегаФон и лидерство по числу базовых станций

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62

теги: телеком МегаФон Ookla средняя скорость средние скорости лидерство