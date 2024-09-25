Развитие сетей: МегаФон в Ульяновской области - расширено покрытие 4G/LTE в частном секторе Новоульяновска

25.09.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о проведенных работах по улучшению сети в поселках Зеленый и Меловой. Модернизация позволила нарастить не только покрытие, но и скорости, доступные абонентам, сообщает оператор. В пользу этих утверждений - рост потребления данных после установки новых базовых станций, местные пользователи стали ежедневно потреблять на 48% больше дата-трафика.

Для расширения возможности сети специалисты оператора задействовали сразу несколько диапазонов частот. Средняя скорость загрузки выросла до 30 Мбит/с, максимальная - до 90 Мбит/с.

«С 2020 года мы видим устойчивый тренд к жизни в частном секторе. Соответственно, растет и среднемесячное потребление интернет-трафика у жителей собственных домов. Если четыре года назад абонентам в поселках региона было достаточно в среднем 12 Гбайт данных в месяц, то теперь норма превышает 28 Гбайт. Учитывая эту тенденцию, мы последовательно развиваем здесь телеком-инфраструктуру», — рассказал директор МегаФона в Ульяновской области Алексей Степин.

Строительство и модернизация объектов связи позволяют оператору удерживать лидирующие позиции по медианной скорости мобильного интернета, утверждает МегаФон, ссылаясь на независимое исследование международной компании Ookla, в Ульяновской области показатель равен 28,71 Мбит/с. Это самые высокие результаты среди всех операторов региона, определённые на основе 52,7 тысяч тестов абонентов.

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теги: МегаФон развитие сетей Ульяновская область

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