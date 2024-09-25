Развитие сетей: МегаФон в Ульяновской области - расширено покрытие 4G/LTE в частном секторе Новоульяновска

MForum.ru
25.09.2024,
МегаФон сообщает о проведенных работах по улучшению сети в поселках Зеленый и Меловой. Модернизация позволила нарастить не только покрытие, но и скорости, доступные абонентам, сообщает оператор. В пользу этих утверждений - рост потребления данных после установки новых базовых станций, местные пользователи стали ежедневно потреблять на 48% больше дата-трафика.
Для расширения возможности сети специалисты оператора задействовали сразу несколько диапазонов частот. Средняя скорость загрузки выросла до 30 Мбит/с, максимальная - до 90 Мбит/с.
«С 2020 года мы видим устойчивый тренд к жизни в частном секторе. Соответственно, растет и среднемесячное потребление интернет-трафика у жителей собственных домов. Если четыре года назад абонентам в поселках региона было достаточно в среднем 12 Гбайт данных в месяц, то теперь норма превышает 28 Гбайт. Учитывая эту тенденцию, мы последовательно развиваем здесь телеком-инфраструктуру», — рассказал директор МегаФона в Ульяновской области Алексей Степин.
Строительство и модернизация объектов связи позволяют оператору удерживать лидирующие позиции по медианной скорости мобильного интернета, утверждает МегаФон, ссылаясь на независимое исследование международной компании Ookla, в Ульяновской области показатель равен 28,71 Мбит/с. Это самые высокие результаты среди всех операторов региона, определённые на основе 52,7 тысяч тестов абонентов.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Ульяновская область
--
Публикации по теме:
23.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ульяновске - FVNO как основа для комплексных услуг / MForum.ru
10.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ульяновской области - до 80 Мбит/с в промзоне Заволжского района Ульяновска / MForum.ru
05.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Региональный дайджест активности Tele2 / MForum.ru
22.12. [Новости компаний] Конспекты, Q&A: МТС и Вымпелком - официально о RAN sharing и spectrum sharing / MForum.ru
26.07. [Новости компаний] Развитие сетей: У МегаФона в Поволжье более 12 тысяч базовых станций 2G/3G / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Watch 5 Lite с экраном AMOLED, вызовами по Bluetooth и GPS / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V40e с изогнутым дисплеем представлен официально / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты почти все подробности об iQOO 13 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30 с 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Turbo+ получил 3 цветовых варианта / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 12 X с экраном PaperMatte доступен на мировом рынке / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.2 представлен для глобального рынка / MForumr.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Vivo выпустила еще один V40 Lite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+ представят на следующей неделе / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 40 5G со 108 Мп камерой представлен на индийском рынке / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo V40e / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 3 5G с Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Ultra дебютирует с Dimensity 9200+ и тонким дизайном / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен на тизерах / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M05 представлен официально / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 Neo 5G представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Утечка рендеров Samsung Galaxy M55s 5G демонстрирует уникальный дизайн / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Умные часы Honor Watch 5 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30C представлен официально / MForum.ru