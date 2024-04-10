Развитие сетей: МегаФон в Ульяновской области - до 80 Мбит/с в промзоне Заволжского района Ульяновска

MForum.ru
10.04.2024,
Как сообщает МегаФон, новое радиооборудование запущено в промышленной зоне Заволжского района столицы Ульяновской области. Это позволило увеличить площадь покрытия, а доступные пользователям скорости выросли до 80 Мбит/с.
На модели покрытия сети МегаФон в Ульяновске весь прилегающий к ТЭЦ №2 район оптимистично закрашен в цвет LTE
В зоне покрытия - ТЭЦ №2, эта станция обеспечивает теплом и электроэнергией городские авиационно-промышленные предприятия и жилой массив. Здесь трудится более 250 человек. Оператор отмечает улучшения в районе 7-го, 9-го, 26-го и 28-го Инженерных проездов, проезда Максимова, Димитровградского шоссе, а также вблизи Ульяновского металлопрофильного завода.
«Мы строим телеком-объекты там, где в этом высока потребность. Развитие сети в Заволжском районе позволило занятым здесь специалистам пользоваться необходимыми цифровыми сервисами без задержек, оперативнее решать рабочие вопросы и оставаться на связи с родными. А на производствах расширились возможности для внедрения передовых технологий», — рассказывает директор МегаФона в Ульяновской области Алексей Степин.
Для улучшения покрытия были задействованы частоты ниже и выше 1 ГГц. В зоне покрытия поддерживается технология голосовой связи VoLTE.
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теги: развитие сетей Ульяновская область Ульяновск МегаФон
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